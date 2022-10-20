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距離台灣最近 大陸續推平潭發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
在福建平潭，一間科技公司工作人員在廠房操作機器，進行晶圓測試。（中新社）
在福建平潭，一間科技公司工作人員在廠房操作機器，進行晶圓測試。（中新社）

位於福建省東部的平潭島，是中國大陸距離台灣最近的地方，其東面與台灣新竹相距僅68海里。吳政言從台灣高雄隻身來這裡創業，迄今已10年。

中新社報導，「平潭對台灣同胞非常照顧，發布了一系列惠台利民政策措施，為建設兩岸同胞共同家園做出很大努力。」吳政言表示，未來，在與大陸一起前進的路上，台胞一定不會缺席。

平潭台灣同胞投資企業協會成立於2013年，吳政言2019年當選會長，出生於1985年的他，當時是大陸最年輕的台協會會長。從成立之初的30多家到現在的400餘家，吳政言認為，平潭台協會員數的增加體現了台商在平潭的發展壯大。

登陸10年，吳政言常鼓勵一些沒到過大陸的台胞先來平潭試水。「這裡是一個很好的聯結點，離台灣很近，又可以對接大陸很多省份。」他說，現在大陸機會很多，要沉下心去挖掘。

作為大陸唯一對台綜合實驗區，平潭十年來對台人貨往來更加便利、交流融合更加緊密，建設兩岸同胞共同家園的願景逐漸變為實景。

年逾七旬的台胞何樹明2014年來到平潭，遇上福建自由貿易試驗區平潭片區獲批設立的好時機。他成立一家生物科技公司，採用紅外線有機肥技術進行土質改良，深耕生態農業。他認為，生態農業大有可為。

在平潭台灣創業園兩岸集成電路（積體電路）測試服務中心，宗仁科技（平潭）有限公司的晶圓測試及封裝生產線運轉不停，工作人員正在對剛從台灣晶圓代工廠寄來的100片8寸晶圓進行測試、減薄、切割、挑粒。

「兩岸產業融合得越來越深，這個情形是非常普遍的，我們就是個典型的例子——公司有台灣人也有本地人，我們接下訂單後在平潭進行設計，在台灣的晶圓代工廠生產，再回到平潭做測試封裝、出貨。」宗仁科技（平潭）有限公司總經理陳孟邦說。他還說，「憑借交通的便利，平潭的集成電路產業如今連接上長三角和珠三角」。

福建 創業 台灣人

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