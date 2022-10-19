廣東取暖設備出口倍增 歐洲市場需求增加

北半球入冬加上歐洲能源危機，使中國大陸今年的取暖設備出口高峰提前、出口訂單量增加，部分企業銷售額甚至相比去年翻倍。

據中國新聞網報導，廣東是中國大陸重要的家電生產基地，廣州海關關區今年前8個月取暖設備出口額超11億6000萬元（人民幣，下同），同比增長6.5%，德國、義大利、西班牙等歐洲國家為主要出口目的地。

廣東萬和電氣公司國際營銷中心市場部部長彭洪飛說，熱水器、熱泵、電壁爐等取暖設備是公司的主要出口產品，今年進入秋冬季以來，海外訂單需求持續增加，目前正加緊籌建新的生產線保障訂單生產。他介紹稱，今年前9月取暖設備的銷售額超2000萬元，同比增長102%。

另一家經營取暖器的公司廣東世聯電器有限公司營銷部總經理卜志明也說，今年的訂單旺季較往年提早了一個多月，目前公司已向歐洲出口50萬多台取暖設備，同比增長超過30%。

他還提到，海關針對該公司訂單增長等實際情況，安排專人提供政策指導，及時幫助解答通關、享惠、技術性貿易措施等難題，免去了該公司的後顧之憂，提振了出口信心。

報導稱，為支持轄區企業搶抓市場機遇，保障取暖設備順暢出口，廣州海關聯合地方外經貿部門引導企業通過「灣區一港通」模式申報出口，實現貨物在珠江內河碼頭和南沙海港之間靈活調撥，24小時流轉不停歇，壓縮整體通關時間3-4天。同時，也引導企業用足用好政策紅利，指導企業用足用好原產地簽證、「不見面」註冊登記、「提前申報」等通關便利化措施。

廣州海關相關官員表示，下一步該關將繼續以保產業鏈供應鏈循環順暢為導向，根據企業通關需求提供「提前申報」「兩步申報」等多元化通關模式，持續擴大粵港澳大灣區區域物流一體化改革覆蓋面，提升區域通關便利化水平，保障跨境物流暢通，促進外貿保穩提質。