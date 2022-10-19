俄輸氣管斷氣 全球LNG船訂單大增 陸造船廠拿40艘大單

由於俄羅斯北溪輸氣管的破壞，大量的天然氣只能改由海路運輸，造成全球LNG運輸船需求大增，大陸造船廠已接獲40艘大訂單。同時，隨著全球造船業從買方市場轉向賣方市場，大陸沿海各省已推出各項政策大力支持造船業發展。

上海國際航運研究中心市場分析人員日前表示，由於北溪1號管道遭到破壞，1670億立方米的管道氣運輸要改為水路，意味著歐洲區域投放的LNG運輸船舶（液化天然氣載運船）運力要比2021年至少增加一倍。

澎湃新聞「城市進化論」專欄報導，LNG船需求孔急，歐洲各國LNG運輸船訂單猛增，製造LNG運輸船的「爭奪賽」也驟然拉開。

大型LNG運輸船由於高技術、高難度、高附加值，被業內視為造船業「皇冠上的明珠」。原因是，LNG具有極強的可燃性，在運輸過程中一旦洩漏，容易引起爆炸。但無論是技術持有還是行業格局，中國造船業都曾長時間缺席。

不過，2008年，滬東中華成功交付首艘國產大型LNG船「大鵬昊」號，成為大陸全國首個建造此類船舶的船廠。此後數年，滬東中華通過購買許可到推進國產化，自主研發5代LNG船，到2021年，其代表的中國船廠在全球新建LNG船市占率達10%。長年積累也令滬東中華迅速走入風口—今年滬東中華手持訂單達32艘。

更多地區也在追趕。2018年，隸屬「國家隊」的江南造船廠就曾首次接獲大型LNG船訂單，今年其已獲得6艘訂單。「地方隊」也不甘示弱，就在9月，揚子江船業正式獲得法國GTT資質認證，成為第一家進軍大型LNG運輸船建造的民營船廠。不久前剛獲得GTT資質認證的招商工業，首份大型LNG訂單也即將敲定。

根據「克拉克森」（航運）最新統計，2022年，中國船舶集團旗下的滬東中華，以及中國船舶股份旗下的江南造船和大船集團，三家大型LNG船接單企業手持訂單已超過40艘，創下了歷史最好接單紀錄。

造船業正在走入一個新的上升週期，大陸沿海省份已紛紛聞風而動。江蘇、浙江兩省分別公布船舶製造業新一輪政策，進一步加大金融財政支持力度以推動行業走向先進製造業。在船舶製造業上稍顯落後的廣東，下了一步更大的棋—不僅將船舶製造業列為全省發展先進製造業的五大重點產業之一，並提出將廣州為主的珠江口地區建設成為大陸全國三大造船基地之一。

哈爾濱工程大學船舶工程學院教授高良田表示，全球LNG船超7成訂單仍被韓國壟斷，某種程度上得益於韓國三家船廠共同做大市場。過去，大陸國內僅滬東中華一家船廠入局難免勢單力薄，隨著更多船廠加入，有助於提升中國造船的全球競爭力。

業內人士表示，全球造船業正在走入一個新週期，從買方市場難得向賣方市場轉變，一個新的機遇期正在醞釀。

報導還認為，航空母艦、大型LNG運輸船和大型郵輪，是全球造船業皇冠上的「三顆明珠」，豪華郵輪是目前中國尚未摘取的最後一顆「明珠」，但卻有巨大發展空間。

此前，由上海外高橋造船廠承建的中國首製大型豪華郵輪對外公開最新建設進展。在突破多個重要節點後，郵輪建造進度已近70%。根據此前計畫，2023年9月郵輪將實現完工交付。這也將標定中國船舶製造業的一個新起點。

目前，豪華郵輪製造仍由歐洲三大船廠壟斷，2011年日本三菱重工曾接獲2艘郵輪建造合同，但最終因造船高額虧損，於5年後宣佈退出豪華郵輪市場。