渣打Q3指數大灣區景氣 市場看好香港

香港渣打銀行與香港貿易發展局17日公布2022年第三季「渣打大灣區營商景氣指數」，發現在11個粵港澳大灣區城市之中，香港的現狀和預期營商指數有明顯增幅，金融服務預期指數增近10點，反映市場對於香港走出疫情陰霾逐漸復常充滿信心。

中通社報導，這項調查成功訪問1000家大灣區企業，了解他們對經營狀況和營商環境的看法。

整體營商指數而言，第三季大灣區內的現狀指數連續減弱，從第二季的43.3降至41.3，反映灣區企業正面對具挑戰性的內外環境，包括利率上升、衰退風險升溫、新冠疫情影響持續及房地產市場疲弱等。

企業因此更謹慎看待第四季前景，預期指數由第二季的52.5跌至49.9，顯示企業對經濟快速復甦不抱太大希望。

值得注意的是，在11個大灣區城市中，香港的現狀指數升2.8點至42.5，亦是唯一在預期指數中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3，反映市場有信心香港走出疫情陰霾，逐漸復常。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒表示，隨著香港近期放寬入境檢疫措施，預計香港在未來幾個季度將保持復甦步伐；但受西方經濟衰退、加息等外圍因素影響，復甦的速度和幅度不會太大。

行業方面，金融服務表現出色，是唯一在現狀和預期指數皆有增幅的行業，分別升7.9點至47.3及升9.1點至51.5；然而，創新科技的跌幅大，現狀和預期指數分別跌至39.6及46。

劉健恒認為，消費者需求放緩、產能增長強勁、全球庫存量高企，加上本地市場對監管措施收緊的憂慮揮之不去，都是造成指數下跌的原因。