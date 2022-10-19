陸多家基金公司 花6億人民幣自購旗下基金
17日，多家中國基金管理公司和資產管理公司發布公告，拿出真金白銀，自購公司旗下權益類產品，出資合計逾6億元（人民幣，下同）。
中新社報導，南方基金管理股份有限公司表示，將以固有資金投資旗下多隻基金，合計出資1億元。易方達基金管理有限公司表示，將於近日運用固有資金合計1.5億元投資旗下權益類基金。匯添富基金管理股份有限公司表示，公司旗下公司匯添富投資管理有限公司決定出資1億元投資公司旗下公募基金。
上海國泰君安證券資產管理有限公司表示，決定運用資金共計1.1億元，認購公司旗下兩隻公募基金產品。中泰證券（上海）資產管理有限公司表示，以自有資金1億元申購旗下偏股型基金，並承諾持有時間不少於1年。廣發基金管理有限公司表示，將於近日運用固有資金合計1億元，投資旗下權益類基金。
另據金融數據服務商萬得資訊（Wind）的統計，截至10月16日，年內逾90家公募基金進行了自購，合計自購資金總額超過145億元。
談及為何在此時自購旗下基金？上述基金公司和資管公司大多表示，是基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心。
匯添富基金管理股份有限公司總經理張暉表示，當前中國A股整體估值或已回歸合理區間，加上市場流動性繼續保持合理充裕，市場蘊藏著豐富的投資機會，看好A股的中長期表現。
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