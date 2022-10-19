培養數位人才 華為國外推未來種子計畫

大陸華為公司近期分別在克羅埃西亞和汶萊開展2022年度「未來種子」計畫，助力當地培養數位化人才，推動數位化轉型。

新華社報導，克羅埃西亞第四屆華為「未來種子」計劃活動10日至17日在該國首都薩格勒布舉行，從薩格勒布大學、杜布羅夫尼克大學、普拉大學等克羅埃西亞大學中，遴選的29名優秀學生參加了線上學習。

克羅埃西亞數位化發展辦公室國務秘書伯納德·格爾希奇17日在活動閉幕式上表示，華為「未來種子」計劃契合克羅埃西亞政府在人才培養、數位化轉型、加強國際合作方面的決心與目標。

中國大陸駐克羅埃西亞大使齊前進致詞說，自2019年華為在克羅埃西亞啟動「未來種子」計劃以來，已有65名克羅埃西亞優秀青年學子從這一計劃中受益。中國大陸和克羅埃西亞數位經濟合作空間廣闊，希望加強雙邊交流合作，探討發掘更多數位經濟合作機會。

同一天，華為在汶萊首都斯里巴加灣市啟動2022年度「未來種子」計劃。汶萊教育部負責高等教育的常任秘書哈吉·阿茲曼在開幕式上表示，希望華為等中國科技企業繼續加強同汶萊大學和信息通信行業的合作，為汶萊數位化建設培養更多人才。

華為汶萊公司負責人張建偉表示，該公司2015年首次在汶萊啟動「未來種子」計劃，截至2021年為該國培養了100多名信息通信技術人才。今年的「未來種子」計劃設置了8天課程，55名當地大學生將通過線上方式接受培訓，了解當前尖端通信科技和中國文化，提升在信息通信技術方面的技能。