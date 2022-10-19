廣交會逾300萬件「中國製造」產品 雲端亮相

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣交會300餘萬件中國製造商品，力拓海外市場。圖為參展商線上賣貨。（中新社）
廣交會300餘萬件中國製造商品，力拓海外市場。圖為參展商線上賣貨。（中新社）

第132屆廣交會正在線上舉行，300多萬件「中國製造」產品在雲端集中亮相。登錄廣交會線上平台可見，當中不少展品為新產品，成為中國大陸企業開拓海外市場的利器。

中新社報導，本屆廣交會參展企業超過3.5萬家，展品數量超過306萬件。其中，智能產品超13萬件，綠色低碳展品超50萬件，擁有自主知識產權的產品超過26萬件。

廣東東莞有著世界工廠之稱，當地持續推動產業轉型升級，增強出口產品的競爭優勢。據東莞市商務局統計，東莞共有208家企業亮相本屆線上廣交會，比上一屆增加了20多家。與往屆相比，本屆東莞參展企業準備更充分，不少企業展出新品，積極拓展海內外市場。

東莞歐菲雅皮件有限公司是廣交會的常客。該公司負責人表示，本屆廣交會上，公司在線上平台展示電腦包、背包、手袋三個系列產品共約60款，其中超過40%是新款產品。

據統計，本屆廣交會上，上海交易團有748家企業參展。其中，有15家上海企業申報了45件亮點展品，這些展品具有新功能、新工藝、新材料、新技術等特點。

上海老字號——中國第一鉛筆有限公司年產鉛筆超過15億支，其旗下中華牌、長城牌等品牌產品暢銷海內外。為應對日益激烈的市場競爭，2019年開始，該公司在原有產品的基礎上開發了一系列創新及衍生類產品，不斷豐富產品種類和功能。本屆廣交會上，該公司展出了最新研發的手繪馬克筆。

據該公司外貿部有關負責人介紹，該公司先後與哈哈炫動衛視達成哈哈少兒、畫神閑等IP授權戰略合作，與伽作、七創社等設計團隊達成凹凸世界動漫系列產品開發戰略合作，提升品牌附加值，吸引了更多的年輕消費者。

近年來，愈來愈多的國內外消費者更加注重食品安全問題。對此，珠江橋生物科技股份有限公司在本屆廣交會上主打有機醬油、低鹽醬油、無麩質醬油等健康創新產品。該公司還針對特色料理和食品加工業產品，推出了專場產品連線展示活動。

從10月15日至18日，廣交會線上平台圍繞電子家電、建材家裝、工業製造等七大主題，開展200場新品首發首展首秀活動，幫助全球客商高效感知中國製造的新魅力。

上海 品牌

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