與電動車搶電池 陸儲能行業現「電池荒」

由於需求火熱，大陸儲能行業也現電池荒。據中國能源報18日消息，自9月底開始，由於電池供不應求，已有儲能企業被迫暫停接單。還有多家電池廠商表示，儲能電池供不應求，現貨已排期到明年。

近期有多家大陸儲能廠商「訴苦」電芯供應緊缺。此外，高工產業研究院（GGII） 9月也發文指出，電芯緊缺已成為困擾（戶用儲能）行業壯大發展的最大隱患風險。

而大陸工信部統計數據顯示，今年上半年大陸全國儲能電池產量超32GWh（百萬度）。2021年，大陸新型儲能新增規模2.4吉GW/4.9GWh。如就上述數字，產量應能滿足市場。

為何還會出現供應短缺？報導指出，儲能電池短缺與幾個原因有關：一是在年底許多大型風電太陽能基地建成，並準備機組連網對外輸出電力，導致不得不集中在第四季購買電池；二是要與新能源汽車搶電池，加上儲能電池市場相對小，議價能力也薄弱；三是海外旺盛的儲能市場進一步推高了儲能需求。例如，美國上半年儲能新增裝機2.125GW、5.843GWh，分別年增239%和173%。歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月。

據業內人士介紹，目前主要短缺的是主要是280Ah大電芯，其主要應用市場在於大型儲能，該產品具有更大容量、低成本、長壽命和高安全特色，也是電池廠商的布局重點之一。據GGII不完全統計，寧德時代、億緯鋰能、中創新航、國軒高科等11家公司已有相關擴產計劃。

中關村儲能產業技術聯盟高級研究經理寧娜指出，應對短缺，當務之急是增加儲能電池供給。她樂觀預期，總體來看，以目前電池企業的供應能力，各大電池廠商未來的產能規劃，結合未來五年的市場增速預期，電池供應不會成為掣肘儲能行業發展的短板。

華能清潔技術研究院儲能技術部主任劉明義分析，長期來看，儲能電池供不應求是階段性的，電池絕對產能充足，隨著大量新增產線達產，預計明年供應短缺問題將得到緩解。他說「這是一個市場博弈的過程，若電池漲價太高，供應短缺，新能源企業算不過來帳，有些項目寧願不做了。」