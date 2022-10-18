搶救房市「銀十」青島推「手拉手」對特定人祭最大優惠

金九落幕，為迎接「銀十」。地方政府持續對房市出招。據澎湃新聞報導，青島政府與房企對接，由優質房企推出部分特價房，針對特殊群體組織開展「手拉手」特價房專題活動。短短一周內，促成新建住宅成交量10餘套，成交額達人民幣1,500多萬元（約新台幣6,700多萬元）

據了解，近日大陸網路上流傳一份落款日期為9月27日，由青島市住房和城鄉建設局出台的《關於開展「手拉手」特價房活動的函》，內容針對醫護工作者、教師、現役退役軍人、模範先進、公安幹警、大型企業人才等特殊群體組織開展「手拉手」特價房活動。活動時間自9月26日起至10月31日止。青島住建局相關工作人員也確認上述函件屬實。

另據「青島房協」官方微信公眾號9月30日訊息，手拉手團購房活動由天泰、保利、魯澤、中海、金澤等40家青島主力房企及50個項目聯合發起。企業在市場價格基礎上，篩選優惠房源，對符合「手拉手」團購人員購房給予最大優惠，促銷措施及力度優於平日。

而青島人才可享雙重優惠。公眾號消息指出，凡屬於青島引進人才，除享受企業優惠政策外，還可繼續享受青島市政府關於人才引進的購房補貼政策。

另外，青島房協還稱，「手拉手」住房團購是青島房協在企業倡議下所推動，本身不賣房也不收取傭金。在參與活動後，通過系統後台報名參與，可享受優惠。團購只針對特定群體申請購買房屋，優惠補貼不可轉讓，不可兌換現金。如退房，該補貼自動取消。

青島房市仍在「曲折艱難」攀升。據青島網上房地產統計數據顯示，今年第三季（7月至9月）青島新房成交套數較第二季下降了40.4%；第三季新建住宅成交套數較第二季下降了32.8%。在年增率上，新房與新建住宅分別下降5.6%與12.14%。