快訊

黃義交墜樓身亡 宋楚瑜至親故舊已14人離世

日本物理天才改當聯結車司機 逃離學術界只求不餓死

必比登名店頂讓有變數？康樂街牛肉湯老闆娘出面回應了

盧麗安：台灣青年需認識到「愛大陸」與「愛台灣」不衝突

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共十九大、二十大台灣籍黨代表盧麗安。本報資料照
中共十九大、二十大台灣籍黨代表盧麗安。本報資料照

中共20大代表、出生台灣的上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安受訪表示，台灣青年需認識「愛大陸」與「愛台灣」不衝突。

中新社報導，復旦大學教授、上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安受訪時表示，兩岸同文同種，在歷史長河中，尤其是近百年來經濟社會發展進程裡密切相關。兩岸就算有差異，也是因為互不瞭解所致。

盧麗安表示，「一個能幫助他們開拓視野、開發工作機遇、開創生命豐富度的環境，正是當下台灣年輕人最需要的」。

報導稱，談及台灣青年發展現狀，盧麗安說，台灣許多年輕人自詡「小確幸」，但這是「把頭埋在沙堆裡」的鴕鳥心態。民進黨當局不斷操弄「去中國化」議題，更是自欺欺人，完全不顧台灣青年發展。

報導稱，一段時間以來，島內（台灣）面臨產業空洞化、少子化、能源危機等發展窘境，教改倒行逆施等因素嚴重衝擊高教質量。盧麗安說，民進黨當局的倒行逆施，尤其是打壓提供大陸高校信息的渠道、阻撓學子「登陸」讀書，讓本應探索更開闊世界的學生失去了與大陸同齡人交流的機會。

盧麗安表示，他們（台灣青年）需要能激發自身潛力的成長環境，需要找回被扭曲、忽視的中國人身份認同，需要認識到「愛大陸」與「愛台灣」不衝突。 　　 　　

她說，就像五根手指各有長短，兩岸社會存在差異。重點在於如何求同存異，並在異同之中找到良性溝通的方式。她認為，差異容易被看見，即便分隔數十載，但同根同源的兩岸仍是同遠大於異。 　　

盧麗安介紹其家庭背景時表示，儘管祖輩生活在日本殖民統治時期的台灣，但家中各處都佈滿中華文化的細節，長輩始終不忘傳承中華民族傳統美德。盧麗安的外公白手起家，自學漢字，成家後夫妻同心安養寡母，撫養兄長遺孤，教養子女知書達理、自立自強。 　　

她說，這是中華文化價值觀在個體家庭中的體現，「我從小是在這樣的家庭氛圍中耳濡目染成長起來」。這些中國家庭中的美好價值觀應該在兩岸延續。

盧麗安說，一些勢力有意誇大的所謂「兩岸差異」，不能阻礙兩岸走親走近融合發展、祖國實現完全統一。她建言，已扎根大陸的台灣青年，要讓更多台灣年輕人看到大陸廣闊的發展空間，寫好融合發展這篇大文章。「這是我們義不容辭的責任」。

報導稱，盧麗安生於高雄，自小生活在台灣南部，從台灣政治大學畢業後負笈歐洲，1997年在英國取得博士學位後來到大陸定居。定居大陸25年，她是外國語言文學學者，並在台胞團體任職。五年前召開中共十九大時，盧麗安是唯一一位在台灣土生土長的中共黨代表，引發兩岸高度關注，其中共黨員身份受到台灣的輿論壓力。盧麗安最常說的一句話是：「我愛台灣，也愛大陸，就像愛自己的爸爸媽媽，不需要二選一」。

盧麗安 青年 中共 中共二十大

延伸閱讀

陸訂出5大工作 避免缺電重演

智能助力 渤海老油田 10年大躍升

景氣延續恢復 大陸Q3經濟明顯回溫

陸疫情稍緩 仍有2千高風險區

相關新聞

盧麗安：台灣青年需認識到「愛大陸」與「愛台灣」不衝突

中共20大代表、出生台灣的上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安受訪表示，台灣青年需認識「愛大陸」與「愛台灣」不衝突。

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

陸訂出5大工作 避免缺電重演

大陸能源局副局長任京東17日在中共二十大記者會上表示，今年夏天極端高溫和極端乾旱天氣相互疊加，導致了水電大省四川出現了用...

陸人均糧食產量 超過國際安全線

中國大陸國家發展和改革委員會黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長叢亮17日在北京透露，中國大陸人均糧食產量達到4...

雲上廣交會升級 助供應鏈穩定

第132屆廣交會線上平台的「展商連線展示大廳」，從電子家電、家居裝飾品、建材，到五金工具、紡織服裝等琳瑯滿目。廣交會發言...

香港擬打造國際虛擬資產中心

香港特區政府財政司司長陳茂波16日發表網誌文章稱，創新科技是推動經濟革新、加速發展和擴大發展容量的核心驅動力，也是主導各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。