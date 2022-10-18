盧麗安：台灣青年需認識到「愛大陸」與「愛台灣」不衝突

中共20大代表、出生台灣的上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安受訪表示，台灣青年需認識「愛大陸」與「愛台灣」不衝突。

中新社報導，復旦大學教授、上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安受訪時表示，兩岸同文同種，在歷史長河中，尤其是近百年來經濟社會發展進程裡密切相關。兩岸就算有差異，也是因為互不瞭解所致。

盧麗安表示，「一個能幫助他們開拓視野、開發工作機遇、開創生命豐富度的環境，正是當下台灣年輕人最需要的」。

報導稱，談及台灣青年發展現狀，盧麗安說，台灣許多年輕人自詡「小確幸」，但這是「把頭埋在沙堆裡」的鴕鳥心態。民進黨當局不斷操弄「去中國化」議題，更是自欺欺人，完全不顧台灣青年發展。

報導稱，一段時間以來，島內（台灣）面臨產業空洞化、少子化、能源危機等發展窘境，教改倒行逆施等因素嚴重衝擊高教質量。盧麗安說，民進黨當局的倒行逆施，尤其是打壓提供大陸高校信息的渠道、阻撓學子「登陸」讀書，讓本應探索更開闊世界的學生失去了與大陸同齡人交流的機會。

盧麗安表示，他們（台灣青年）需要能激發自身潛力的成長環境，需要找回被扭曲、忽視的中國人身份認同，需要認識到「愛大陸」與「愛台灣」不衝突。

她說，就像五根手指各有長短，兩岸社會存在差異。重點在於如何求同存異，並在異同之中找到良性溝通的方式。她認為，差異容易被看見，即便分隔數十載，但同根同源的兩岸仍是同遠大於異。

盧麗安介紹其家庭背景時表示，儘管祖輩生活在日本殖民統治時期的台灣，但家中各處都佈滿中華文化的細節，長輩始終不忘傳承中華民族傳統美德。盧麗安的外公白手起家，自學漢字，成家後夫妻同心安養寡母，撫養兄長遺孤，教養子女知書達理、自立自強。

她說，這是中華文化價值觀在個體家庭中的體現，「我從小是在這樣的家庭氛圍中耳濡目染成長起來」。這些中國家庭中的美好價值觀應該在兩岸延續。

盧麗安說，一些勢力有意誇大的所謂「兩岸差異」，不能阻礙兩岸走親走近融合發展、祖國實現完全統一。她建言，已扎根大陸的台灣青年，要讓更多台灣年輕人看到大陸廣闊的發展空間，寫好融合發展這篇大文章。「這是我們義不容辭的責任」。

報導稱，盧麗安生於高雄，自小生活在台灣南部，從台灣政治大學畢業後負笈歐洲，1997年在英國取得博士學位後來到大陸定居。定居大陸25年，她是外國語言文學學者，並在台胞團體任職。五年前召開中共十九大時，盧麗安是唯一一位在台灣土生土長的中共黨代表，引發兩岸高度關注，其中共黨員身份受到台灣的輿論壓力。盧麗安最常說的一句話是：「我愛台灣，也愛大陸，就像愛自己的爸爸媽媽，不需要二選一」。