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人行前官員預估：年底前 人民幣兌美元匯率7至7.3

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）調查統計司前司長盛松成表示，人民銀行仍有較多政策工具可引導人民幣匯率預期，必要時可重啟逆周期因子，或在離岸市場增加央票發行規模，收緊人民幣流動性，預計年底前人民幣兌美元匯率在7至7.3之間徘徊。

據香港信報財經網，盛松成撰文指出，今年以來，人民幣對美元匯率貶值超過10%，短期內承壓；但相較於其他主要貨幣，人民幣表現相對良好，人民幣對美元匯率貶值幅度遠小於歐元、英鎊、日圓等貨幣，CFETS人民幣匯率指數較2021年末基本持平。

盛松成認為，中長期看，人民幣持續大幅貶值的可能性不大。如果中國大陸經濟能夠較快企穩回升，美國貨幣政策的溢出效應將會大大減少。

他稱，面對雙向波動、彈性增強的人民幣匯率，進出口企業等市場微觀主體逐漸從跟風盲從模式轉換到逢高結匯、逢低購匯的理性交易模式，企業匯率風險中性意識明顯增強，賭人民幣匯率單邊升值或貶值情況減少，更多聚焦於主責主業，合理管理匯率風險。

盛松成還提到，中國大陸國際收支基本平衡，外匯市場日臻成熟，微觀市場主體更注重風險管理、可持續性，外匯儲備經營管理質效進一步提升，這些因素共同促進了中國外匯市場穩定，也為實體經濟發展做出貢獻。

人民幣 外匯 中國人民銀行

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