智能助力 渤海老油田 10年大躍升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

晨光微明，秦皇島32-6油田CEPI管理中心儀控工程師郭江龍正在通過對無軌智能機器人進行數據分析，以確保該油田配電系統穩定運行。

中新社報導，「手持終端設備能够實現審批工單、實時通訊、問題上報等功能，人員定位系統能監測員工各項健康數據，以保障人員工作狀態，而智能巡檢機器人、無人機的加入，改變了傳統的工作方式，提升了工作效率。這些科技智能設備讓這個20年的老油田煥發了新青春。」郭江龍說道。

2021年，中國大陸首個海上智能油田建設項目──中國海油天津分公司秦皇島32-6智能油田（一期）項目全面建成投用。它以雲計算、大數據、人工智能、5G等技術為傳統油田賦能，使這個投產20年的老油田具備了全面感知、智能化管理及遠程操控管理等多項能力，為中國海洋石油平台全面邁向數位化、智能化拉開了序幕。

渤海油田是中國大陸海上最大油田，也是大陸第一大原油生產基地，於2021年實現原油產量超3000萬噸，原油增量已占大陸原油增量的近50%，為保障大陸國家能源安全交出「海油答卷」。

海洋石油勘探離不開相關理論創新。近十年，渤海油田取得了油氣勘探開發理論認識與技術的重大突破，創新提出了「湖盆成氣」理論與「匯聚脊」成藏理論，並依託創新理論發現多個億噸級油氣田。

2019年，中國海油「喜提」渤中19-6凝析氣田，這是大陸東部勘探發現的首個千億方大氣田，該氣田首次採用循環注氣開發方案和深度脫水TEG（三甘醇脫水）系統，設計敷設53兆帕超高壓天然氣注氣海管，多項突破將填補中國海上油氣田開發技術空白。

2021年，渤海油田形成了「渤海鑽完井全過程零排放、渤海油田井眼瘦身鑽完井配套、渤海新近系極疏松地層大位移井關鍵技術」等三大技術體系，多次刷新了中國海油5000至5500公尺井深最短鑽井周期紀錄，推動大陸近海多項鑽完井關鍵技術達到國際領先水平。

從2012年到2022年這十年間，渤海油田連續發現渤中19-6、蓬萊9-1、墾利6-1、墾利10-2等7個億噸級油氣田，為中國海洋油氣勘探發展起到了壓艙石作用。

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