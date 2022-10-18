世界最大單體免稅店 海南28日開業

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
海口cdf海口國際免稅城效果圖。（澎湃新聞）
海口cdf海口國際免稅城效果圖。（澎湃新聞）

中國大陸很多人喜歡去海南旅遊，同時去當地的免稅店裡買點東西帶走，畢竟確實能夠實惠不少。據看看新聞KNEWS近日報導，海南省舉行離島旅客免稅購物政策實施情況新聞發布會通報，9月29日，海南2家離島免稅店按程序獲得批准，其中海口市1家，為海口國際免稅城；萬寧市1家，為王府井國際免稅港。

其中海口國際免稅城由中免集團投資建設，位於海口市新海港片區，經營面積19.15萬平方公尺，將於2022年10月28日正式營業，開業後將成為世界最大單體免稅店。

據海南日報，「世界最大單體免稅店」-cdf海口國際免稅城將於10月28日開業。依託中免集團自身的品牌號召力、優質的運營實力以及良好的市場口碑，已有超過800個國際以及大陸國內知名品牌確認入駐海口國際免稅城，包括眾多填補大陸國內空白的 「首店」、「獨家」品牌屆時將與廣大消費者見面。

而另外一所，王府井國際免稅經營面積10.25萬平方公尺，計畫於2023年1月開業。

這兩店的開業，海南離島免稅店總數量將增加至12家，經營面積將增加一倍以上，由現有的22萬平方公尺增加到超過50萬平方公尺。

公開報導顯示，自2011年以來，海南離島免稅政策已實施了11年，期間經過了8次調整，免稅商品增加到45大類，免稅購物額度提高到每年每人人民幣10萬元，去年，前來海南遊玩的遊客有一半曾進入免稅店遊覽或購物。

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