世界最大單體免稅店 海南28日開業
中國大陸很多人喜歡去海南旅遊，同時去當地的免稅店裡買點東西帶走，畢竟確實能夠實惠不少。據看看新聞KNEWS近日報導，海南省舉行離島旅客免稅購物政策實施情況新聞發布會通報，9月29日，海南2家離島免稅店按程序獲得批准，其中海口市1家，為海口國際免稅城；萬寧市1家，為王府井國際免稅港。
其中海口國際免稅城由中免集團投資建設，位於海口市新海港片區，經營面積19.15萬平方公尺，將於2022年10月28日正式營業，開業後將成為世界最大單體免稅店。
據海南日報，「世界最大單體免稅店」-cdf海口國際免稅城將於10月28日開業。依託中免集團自身的品牌號召力、優質的運營實力以及良好的市場口碑，已有超過800個國際以及大陸國內知名品牌確認入駐海口國際免稅城，包括眾多填補大陸國內空白的 「首店」、「獨家」品牌屆時將與廣大消費者見面。
而另外一所，王府井國際免稅經營面積10.25萬平方公尺，計畫於2023年1月開業。
這兩店的開業，海南離島免稅店總數量將增加至12家，經營面積將增加一倍以上，由現有的22萬平方公尺增加到超過50萬平方公尺。
公開報導顯示，自2011年以來，海南離島免稅政策已實施了11年，期間經過了8次調整，免稅商品增加到45大類，免稅購物額度提高到每年每人人民幣10萬元，去年，前來海南遊玩的遊客有一半曾進入免稅店遊覽或購物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言