香港擬打造國際虛擬資產中心

香港特區政府財政司司長陳茂波16日發表網誌文章稱，創新科技是推動經濟革新、加速發展和擴大發展容量的核心驅動力，也是主導各地未來興衰的決定性因素。香港特區政府即將發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，向全球業界展示香港推動發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

中新社報導，陳茂波表示，大陸十四五規劃既把香港定位為中國大陸的國際金融中心，亦支持香港發展成為國際創新科技中心。香港的金融科技發展蓬勃，目前有逾600家金融科技公司，其中有約三分之一來自海外，它們的業務涵蓋移動支付、跨境理財、機械理財顧問、財富及投資管理、合規科技、虛擬資產交易等範疇。

陳茂波稱，金融科技塑造了創新的商業模式，以更切合個人化需要且安全便捷的服務，提高金融業競爭力和更良好的消費者體驗。特區政府將於即將舉行的金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。

他還說，香港的創科故事已經翻過起步加速的一章，接下來將會是努力全速飛躍的階段，將有利於香港進一步增強發展動能，開拓新的經濟增長點。特區政府正為未來5至10年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。