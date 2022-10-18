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雲上廣交會升級 助供應鏈穩定

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第132屆廣交會線上平台的「展商連線展示大廳」，從電子家電、家居裝飾品、建材，到五金工具、紡織服裝等琳瑯滿目。廣交會發言人徐兵表示，眾多實力與特色兼具的企業亮相本屆廣交會，其中品牌企業2094家，高新技術企業、中華老字號企業超過3700家。

中新社報導，第132屆廣交會線上舉行，並進行擴容升級，共有超3.5萬家境內外企業參展，比第131屆新增9600多家；同時，線上平台功能優化升級，服務時長從原來的10天延長至5個月。

作為一家高新技術企業，廣東百佳百特實業有限公司主要產品包括點鈔機、驗鈔機、清分機等現金處理設備。「近年來，借力廣交會，公司邁向全球的發展步伐加快，產品銷售至138個國家和地區。」該公司負責人稱，本屆廣交會延長線上展期，為外貿企業爭取海外訂單提供更多支持。

以關聯度高、涉及面廣、零部件數量多、附加值大的汽車產業鏈為例，在廣交會線上平台的搜索欄中輸入「汽車配件」關鍵詞後，1000多家展商、5萬多個展品瞬時呈現，從汽車軸承到輪胎，從車膜到散熱架，從真皮座椅到雨刮片…各類汽車配件應有盡有，讓海內外採購商的採購需求得以一站式滿足。

成立於2006年的廣東肇慶駿鴻實業有限公司主營家用小轎車輪胎。本屆廣交會，除小轎車輪胎外，該公司還帶來適配國外皮卡車、休旅車、越野車的輪胎產品。該公司銷售部部長何廣權稱，今年以來中國大陸對東協汽車出口量持續增長，該公司會重點關注東南亞地區，也希望開發中東、非洲、美洲等地區的更多客戶資源。

瑞立集團是中國商用車汽配製造龍頭企業，本屆廣交會帶來26個展品。瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司銷售總監張潔表示，今年以來，儘管受匯率波動等因素影響，該公司出口額仍實現總體增長。希望藉助廣交會線上平台開拓中東、非洲和東南亞市場。

廣東 非洲 東南亞

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