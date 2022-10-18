陸人均糧食產量 超過國際安全線

中國大陸國家發展和改革委員會黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長叢亮17日在北京透露，中國大陸人均糧食產量達到483.5公斤。即使不考慮進口補充和充裕的庫存，僅人均糧食產量就已超過國際上公認的「400公斤」糧食安全線。

中新社報導，中共二十大新聞中心當天舉辦第一場記者會。叢亮在會上說，糧食事關大陸的國運民生，糧食安全是國家安全的重要基礎。中共十八大以來，中國大陸糧食安全保障能力持續提升。具體有五大表現：

一是糧食產量實現高位攀升。2012年中國大陸糧食產量首次站上1.2兆斤台階，自2015年起連續7年保持在1.3兆斤以上；2021年創造了歷史新高，達到了13657億斤，比2012年增加1412億斤。中國大陸人均糧食產量達到483.5公斤，即使不考慮進口補充和充裕的庫存，僅人均糧食產量就已超過國際上公認的400公斤糧食安全線。

二是糧食生產基礎不斷夯實。中國大陸耕地面積為19.18億畝，劃定了10.58億畝的糧食生產功能區和重要農產品生產保護區，建成9億畝高標準農田，農業科技進步貢獻率達到61%，糧食作物良種基本實現全覆蓋。

三是糧食流通保持高效順暢。大陸全國標準倉房完好倉容7億噸，倉儲條件總體達到世界較先進水平。積極推動主體多元、管道多樣、優質優價的市場化收購，認真抓好政策性收購，守住「種糧賣得出」底線。

四是糧食應急保障更加有力。現有糧食應急加工企業6000家、應急供應網點5.3萬個、應急儲運企業4199家、應急配送中心3047家，有能力應對各類重大自然災害和公共突發事件。

五是糧食市場運行總體平穩。近年來，受多種因素影響，國際糧食市場波動較大。與之相比，中國大陸糧食市場供應充足，運行保持總體平穩，有效滿足了民眾消費需求。

叢亮說，上述五點說明，中國大陸糧食安全形勢是好的，做到了把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，而且裡面主要裝中國糧。未來，有基礎、有條件、有能力、有信心，始終牢牢把住糧食安全的主動權。