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即將解封？東方航空宣布10月底陸續恢復多條國際航線
儘管外界普遍預期，中國大陸現行的嚴格防疫政策短期內不會放寬。但中國東方航空微博17日確發布消息稱，計劃於10月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航線。
東方航空表示，自10月30日冬春航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線將增至42條108班。東方航空將於10月底恢復多條國際航線，被認為是大陸可能逐步解封的訊號。中共二十大將於22日閉幕。
不過，瑞銀首席中國經濟學家汪濤17日發表的分析稱，中共二十大報告認為，「動態清零」政策最大限度保護了人民生命安全和身體健康，未提及未來防疫政策的方向，但強調要健全公共衛生體系、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。
汪濤因此判斷，大陸現行防疫政策不會很快出現重大調整。瑞銀的基準預測假設2023年3月大陸全國兩會後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。
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