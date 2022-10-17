快訊

獨／黃義交辭世 老同事震驚全身抖曝今收到「Line最後貼文」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

即將解封？東方航空宣布10月底陸續恢復多條國際航線

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
東方航空宣布10月底將陸續恢復多條國際航線，被認為是大陸可能解封的徵兆。（取自東方航空微博）
東方航空宣布10月底將陸續恢復多條國際航線，被認為是大陸可能解封的徵兆。（取自東方航空微博）

儘管外界普遍預期，中國大陸現行的嚴格防疫政策短期內不會放寬。但中國東方航空微博17日確發布消息稱，計劃於10月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航線。

東方航空表示，自10月30日冬春航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線將增至42條108班。東方航空將於10月底恢復多條國際航線，被認為是大陸可能逐步解封的訊號。中共二十大將於22日閉幕。

不過，瑞銀首席中國經濟學家汪濤17日發表的分析稱，中共二十大報告認為，「動態清零」政策最大限度保護了人民生命安全和身體健康，未提及未來防疫政策的方向，但強調要健全公共衛生體系、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

汪濤因此判斷，大陸現行防疫政策不會很快出現重大調整。瑞銀的基準預測假設2023年3月大陸全國兩會後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。

航線 中共二十大 疫情

延伸閱讀

中共20大報告 網路內容與教育業可能較強監管

缺工！觀光從業人員轉作外送員 王國材：花3個月找回來

易飛網包機啟動 東京5日下殺萬元有找

大陸未來十年經濟增速 瑞銀估在4%至4.5%之間

相關新聞

即將解封？東方航空宣布10月底陸續恢復多條國際航線

儘管外界普遍預期，中國大陸現行的嚴格防疫政策短期內不會放寬。但中國東方航空微博17日確發布消息稱，計劃於10月底恢復多條...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

守住安全底線避免缺電重演 大陸能源局：做好五大工作

據央視新聞，大陸能源局副局長任京東17日在中共二十大記者會上表示，今年夏天極端高溫和極端乾旱天氣相互疊加，導致了水電大省...

鄭州市三區封控停工 產業憂供應鏈中斷風險

大陸河南省鄭州市近日新增多起確診病例，不少當地網友都在網路上反映自己所住的小區已經「被封」。從16日起，鄭州市中原區、二七區、金水區陸續發布加強管控通知，並要求區內各類企業暫停生產經營活動時間...

美國公布新禁令後 傳蘋果暫停使用長江存儲晶片計劃

日媒引述多名消息人士指，蘋果公司原計劃最早今年開始使用中國大陸記憶體晶片大廠長江存儲的晶片，但隨著美國公布新的晶片禁令，...

復星國際停牌原因找到了 擬出售旗下南鋼股權償債

知情人士透露，中國大型民營企業復星集團已同意以人民幣150億元（約新台幣668 億元）交易價，向江蘇沙鋼集團出售所持有的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。