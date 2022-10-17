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守住安全底線避免缺電重演 大陸能源局：做好五大工作

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸能源局副局長任京東。（央視截圖）
大陸能源局副局長任京東。（央視截圖）

據央視新聞，大陸能源局副局長任京東17日在中共二十大記者會上表示，今年夏天極端高溫和極端乾旱天氣相互疊加，導致了水電大省四川出現了用電緊張，在新形勢下，在進一步夯實常規能源保供基礎的同時，大力發展可再生能源，積極推動綠色低碳轉型，努力為經濟社會高質量發展提供堅強的能源保障，將重點做好五個方面的工作。

一、抓好形勢監測和運行管理。提前研判迎峰度夏、迎峰度冬電力的供需形勢，做細做實保供方案。實行全國煤炭產量日調度的機制和價格、庫存的監測機制，加強重點煤炭企業產量直接調度。督促各類電源機組應開盡開，充分釋放大電網跨省區的互濟能力。用市場化的方式引導用戶錯峰避峰。

二、協調保障發電燃料供應。簽訂壓實《煤炭安全保供責任書》，對有關省區完成產量和調出量進行政策激勵或約束，同步加強電煤中長期合同履約監管。目前全國統調電廠的存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍，處於歷史最高水平。

三、加強煤炭電力產能建設。今年前8個月全國煤炭產量29.3億噸，同比增長了11％。「十四五」以來全國新投產各類電源裝機超過了2.7億千瓦，新增向中東部送電能力在2000萬千瓦以上。

四、推動油氣產業高質量發展。統籌推進產供儲銷體系建設，大力提升油氣勘探開發力度，不斷完善油氣進口保障體系。目前國內原油產量已經連續3年增產，天然氣的產量連續5年增產超過100億立方米，油氣的儲備能力穩步提升，市場穩定供應的底氣進一步增強。

五、大力發展清潔能源。穩步推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能基地和海上風電基地的建設，加快推進西南大型水電站的建設，比如說烏東德和白鶴灘等巨型水電站建成投產，積極安全有序發展沿海核電。大力發展抽水蓄能電站，建設新型儲能電站，不斷提升系統的調節能力。

任京東表示，目前，大陸北方地區正在陸續進入冬季供暖期，政府正會同有關方面全力以赴做好各項準備，多措並舉增強能源供應，目標是要確保人民群眾溫暖過冬。

水電 中共二十大 再生能源

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