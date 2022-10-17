復星國際停牌原因找到了 擬出售旗下南鋼股權償債

知情人士透露，中國大型民營企業復星集團已同意以人民幣150億元（約新台幣668 億元）交易價，向江蘇沙鋼集團出售所持有的南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的股權，以償還債務。

公開資訊顯示，南京南鋼鋼鐵聯合有限公司是上市公司南京鋼鐵股份的控股股東；復星國際透過間接持股南京南鋼鋼鐵聯合有限公司等實體，控制了上市公司南鋼股份約六成股權。

彭博社17日引述知情人士報導，因上述信息未公開，要求匿名的知情人士並稱，上述三家公司上個星期簽署初步交易協議，相關交易事宜仍在探討中，三家公司可選擇放棄此交易。

綜合官媒中國證券時報和香港《信報》等報導，據香港交易所17日公告，復星國際有限公司的股份將於17日上午9時起短暫停止買賣，以待發布一項可能的內幕訊息。因此，與該公司有關的所有結構性產品也將同時短暫停止買賣。另一家上市公司南鋼股份17日也在上海暫停交易。

復星國際和南鋼拒絕回應彭博新聞社置評請求，沙鋼代表表示對此事並不知情。

今年6月，穆迪將明年有大量境內外債券到期的復星國際評級列入負面觀察名單。投資者此後密切關注復星計劃如何達到流動性需求，包括資產處置和其他再融資選項是否取得進展。復星國際美元債之後也表現震盪，從接近面值跌至承壓水平，已下跌約35%。

債券投資者17日上午對復星國際美元債轉為看漲。上午11時，復星國際2023年7月到期的美元票據每1美元面值買價上漲6美分，創7月以來最大單日漲幅，從上週五創下的歷史最低收盤水平反彈。

穆迪8月將復星國際的長期企業家族評級從Ba3下調至B1，展望為負面，理由包括「再融資壓力高漲」。截至9月中旬，復星集團明年底前面臨約80億美元債券到期或可回售壓力。