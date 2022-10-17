陸發改委為經濟把脈 這些領域訂單大幅增長

針對關於中國大陸經濟形勢的提問，大陸國家發改委副主任趙辰昕17日回應稱，中國經濟明顯回升，重點項目訂單都在大幅增長，因此中國經濟的表現在全球範圍依然突出。

中共二十大新聞中心17日上午舉行首場記者招待會。

據上觀新聞報導，趙辰昕說，今年以來特別是3月、4月和7月，受外部環境、疫情、極端天氣等超預期因素影響，中國經濟月度之間有所波動。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項工作的紮實推進，隨著穩經濟一攬子政策持續發力，接續政策果斷推出，工業、服務業、投資、消費等主要經濟指標都在不斷恢復，整體保持恢復發展態勢。

趙辰昕說，中國第三季經濟明顯回升，經濟表現在全球範圍依然突出。「我們的居民消費價格溫和上漲，與全球通脹高企形成了鮮明對比；我們的就業形勢總體穩定；國際收支基本平衡，外匯儲備保持在3兆美元以上。」

趙辰昕說，中國經濟運行中存在困難和挑戰，但更充滿機遇。面對超預期因素衝擊影響，中國經濟在較短時間內實現了企穩回升，展現出強大的韌性和巨大潛力。中國有14億多人口，有世界上最大規模的中等收入群體，具有超大規模市場優勢，加上完整的工業體系、完備的產業鏈、日益現代化的基礎設施體系，這些基礎條件為各類企業發展提供了巨大的機遇和廣闊的市場空間。

他說，中國實行的政策性開發性金融工具有力有效地支撐重點領域的基礎設施建設。經濟社會薄弱環節、薄弱領域設備更新改造的支持力度，政策也在加大。在這些政策措施帶動下，中國能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點項目訂單都在大幅增長，這些都為上下游企業提供了難得機遇。

趙辰昕表示，在社會穩定、經濟社會持續平穩健康發展的中國，發展機遇無處不在。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟回穩向好態勢必將進一步鞏固。