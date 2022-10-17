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陸經濟出現月度波動 發改委：第三季明顯回升

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸發改委副主任趙辰昕。（央視截圖）
大陸發改委副主任趙辰昕。（央視截圖）

大陸國家發改委稱，受一些疫情等超預期因素影響，中國經濟出現月度波動，但總體延續恢復發展。從目前掌握的情況看，第三季經濟明顯回升。

據新華社，發改委副主任趙辰昕稱，中國經濟月度間雖有波動，但總體延續恢復發展態勢。今年三、四月份和七月份，受外局環境、疫情、極端天氣等影響，經濟有所波動，隨著高效統籌防疫及經濟的各項工作有效推進、穩經濟一攬子政策持續發力、接續政策果斷推出，工業、服務業、投資等主要經濟指標都在不斷恢復。

他指出，從全球範圍看，中國經濟的表現依然突出，居民消費價格溫和上漲，與全球通膨高漲對比鮮明、就業形勢總體穩定、國際收支基本平衡、外匯儲備保持在3兆美元以上等。中國經濟運行中有困難和挑戰，但更加充滿機遇，更要看到，面對超預期因素的衝擊影響，中國經濟在較短時間內企穩回升，展現出強大韌性。

趙辰昕說，中國有全球最大規模的中等收入群體、超大規模的市場優勢，加上完整的工業體系、完備的產業鏈，這些條件為各類企業提供了巨大的機遇。

他又稱，中共二十大勝利召開為中國經濟發展注入新動力，相信按照中共總書記習近平指明的、以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興目標和方向，隨著高效統籌防疫及經濟成效持續顯現，宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟穩向好的態勢必將進一步鞏固。

中共二十大 疫情

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