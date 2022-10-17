BMW擬將在英國的MINI電動車生產線 遷移至中國

繼德國大眾日前宣布24億歐元（約合人民幣168億元）在中國的投資項目後，又傳出德國另一車企BMW集團計劃將MINI電動車生產線從英國遷移到中國。

英國《泰晤士報》15日報導稱，BMW集團打算停止在英國牛津工廠生產MINI電動車型，並將該生產線轉移到中國。這是繼本田2016年關閉英國工廠後，英國成為全球電動汽車製造業領導者野心遭受的又一次打擊。

據報導，BMW集團位於英國牛津的工廠每年能夠生產4萬輛純電動MINI新車。BMW集團除了準備將目前牛津工廠生產的MINI電動車轉到中國生產之外，公司下一代純電車型MINI Aceman也將交由BMW與中國長城汽車的合資企業生產。截至16日，僅有路透社的報導稱，BMW否認了上述轉移生產線的消息。

近年來，德國車企在向智能化戰略轉型的過程中，紛紛加大在中國大陸的投資。本月13日，德國大眾宣布投資24億歐元與中國智能計算平台提供商地平線共同成立一家新公司，聚焦自動駕駛領域的技術開發。對於BMW將MINI電動汽車生產線遷往中國大陸的消息，市場也認為，這是BMW集團推動新能源戰略轉型的重要步驟。

根據BMW集團之前發布的戰略計劃，BMW的MINI最後一台燃油車在2025年推出，到2030年，MINI全系車型將實現純電動化，屆時MINI品牌也將成為BMW集團內首個實現全電動化的品牌。

9月28日，BMW的MINI首款純電動概念車-MINI Concept Aceman現身上海，成為其亞洲首秀。近期有外媒報導稱，這款概念車未來將由BMW集團與長城汽車合資建立的光束汽車進行生產，並有望在 2024 年上市銷售。

中國是全球最大的新能源汽車市場，中國汽車工業協會本月13日發布的數據顯示，9月份，中國新能源汽車繼續保持高速增長，月度產銷再創歷史新高，市場佔有率達到27.1%。齊全的產業鏈條以及龐大的市場容量，讓中國成為全球車企不能放過的戰略重心。

同樣，中國市場也成為德國車企最重要的市場之一。以賓士為例，過去7年，中國一直是其全球最大的單一市場。德國BMW的MINI也曾表示，中國市場已經成為MINI全球戰略重點地區。

正是基於與中國大陸長期深入的合作，德國企業在德國政界「擺脫對中國依賴」的警告聲中，仍然加速對中國大陸的投資。

大陸商務部的數據顯示，今年前8個月，德國對中國投資年增30%，名列同期對中國投資增長幅度非常靠前的國家。德國經濟研究所今年8月發布的數據顯示，今年上半年，德國在華投資約為100億歐元，創下歷史新高。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明對《環球時報》說，中德建交50年來，在全球化發展和市場規律的作用下，兩國產業鏈、供應鏈已深度融合，很難以政治意識而發生轉移。白明進一步表示，一方面，中國是全球產業門類最齊全的國家，尤其是汽車這種產業鏈條長且配套複雜的行業，中國是全球最理想的生產基地。另一方面，中國也是全球潛力最大的銷售市場。白明分析認為，在全球經濟衰退風險加大、德國經濟不景氣的情況下，與中國合作的重要性更為凸顯。

中國商務部新聞發言人束珏婷此前表示，中國和德國互為重要的貿易和投資夥伴。今年1-8月中德貿易額達1550億美元，繼續保持增長，雙向投資存量超過550億美元。束珏婷指出，中德之間緊密的經濟聯繫是全球化發展和市場規律作用的結果，這種經濟的優勢互補有利於兩國企業和人民，雙方都從務實合作中獲益良多。