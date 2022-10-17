大陸央行維穩持續寬鬆 10月等量續做人民幣5千億MLF

中國人民銀行（大陸央行）17日發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。

由於本月有5,000億元MLF到期，人行本月透過公開市場等量續作進行了對沖。此前人行在8月和9月的MLF操作中分別縮量人民幣2,000億元。

得標利率方面，10月MLF利率連續第二個月保持不變。人行曾在8月出手調整中、短期政策利率，8月15日MLF操作和公開市場逆回購操作的得標利率分別下降10個基點。

民生證券此前研報指出，當前大陸經濟金融弱修復，穩增長、寬信用壓力仍然較大，故而保持流動性合理充裕仍是基本前提，貨幣政策尚不具備轉向條件。

回顧歷年10月，無論是公開市場操作還是資金面表現，均一定程度顯示人行維穩意圖。