積極呼應習近平經濟方針 陸六大國有銀行表態加大服務實體經濟

中共總書記習近平16日上午在中共二十大開幕式上提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。大陸六大國有銀行以及中國人民銀行（大陸央行）積極呼應。人行17日展開公開市場操作人民幣5,000億元1年期中期借貸便利（MLF）；六大國有銀行16日晚間則紛紛發佈有關服務實體經濟的公告。

中國人民銀行（大陸央行）今（17）日展開人民幣5,000億元1年期中期借貸便利（MLF）和人民幣20億元逆回購操作，得標利率均持平，分別為2.75％、2.0％。因今日有人民幣5000億元1年期中期借貸便利（MLF）和210億元7天期逆回購到期，當日實現淨回籠190億元。整體而言，人行維持市場流動性適當寬鬆的意圖不變。

與此同時，繼郵儲銀行10日發布公告後，昨（16）日晚間，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和中國人壽紛紛發佈有關服務實體經濟的公告。

從公告來看，今年以來，銀保機構在踐行重大戰略、服務實體經濟、推進普惠金融等方面成效顯著，相關財務指標表現良好。金融機構表示，將進一步加大對實體經濟支援力度，加大供給側結構性改革，努力實現更高品質、更有效益的發展。

在公告中，五大國有銀行和中國人壽透露了今年前三季度服務實體經濟的成績單，新增投融資保持增長。

整體來看，五大國有銀行前三季度新增投融資保持穩定增長。截至2022年9月末，建設銀行人民幣貸款近20兆元，較上年末增加2.1兆元，年增近5,200億元；9月末中國銀行客戶貸款較年初增加人民幣1.69兆元，達17.41兆元，增長10.78％。

工商銀行前三季度為實體經濟新發放人民幣5兆元以上投融資，9月末境內人民幣貸款餘額比上年末淨增加2.2兆元，年增4573億元；農業銀行前三季度新增人民幣各項貸款2.2兆元；今年前9個月，交通銀行融資總量超過人民幣8,000億元，其中，境內人民幣各項貸款較上年末增加6,444億元，增幅為10.63％，年增950億元。

中國人壽方面，今年以來，加大對戰略性新興產業、國家重點區域投資力度。截至9月30日，中國人壽服務實體經濟投資規模超過人民幣3.3兆元；全面助推雙碳行動，綠色投資規模超過人民幣4,000億元。截至9月30日，中國人壽向國有企業改革、民營及小微企業發展累計投資超過人民幣4,000億元。

值得一提的是，今年以來，大陸’國有大行持續支持國家重大戰略，加大重點領域融資支持。支持製造業方面，截至9月末，建設銀行投向製造業的貸款人民幣2.2兆元，較上年末增幅為32％；中國銀行境內製造業貸款較上年末增長約18％；工商銀行製造業貸款餘額比上年末增加超過人民幣8,100億元，增幅為37.5％。

綠色金融方面，截至9月末，建設銀行綠色貸款近人民幣2.6兆元，較上年末增加6,300億元，增幅為32％；中國銀行綠色信貸較年初增長約36％；工商銀行綠色貸款較年初增長約人民幣9,500億元，增幅為34％；交通銀行綠色信貸餘額超人民幣6,000億元，較上年末增幅超25％。

展望下一步，工商銀行稱，該行將進一步加大對實體經濟支援力度。中國人壽表示，將加強對實體經濟的支援力度，加大供給側結構性改革，持續發揮保險經濟「減震器」和社會「穩定器」作用。