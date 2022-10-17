安徽蕪湖吸德企投資9.6億美元

「中德（蕪湖）中小企業合作區現已入駐德資企業（含德語區）54家，投資總額17.9億美元，其中德國企業32家，投資總額約9.6億美元。引進了大陸、博世、凱絡文等一批德國知名企業。」安徽省蕪湖市投資促進中心相關負責人日前受訪時說。

中新社報導，據了解，2016年7月底，中國大陸工業和信息化部正式批覆同意設立中德（蕪湖）中小企業合作區。該區立足蕪湖，突出德國元素，目前培育出中國大陸首個國家級機器人產業集聚區，聚集機器人上下游企業150家。

安徽作為中國大陸中部地區的重要省份，對德合作交流由來已久。早在1984年，安徽省就與德國下薩克森州結為友好省州關係。近40年來，雙方高層互訪頻繁，在經貿、科技、教育、文化、農業、環保等領域開展了一系列合作，取得豐碩成果。

據安徽省政協副主席孫麗芳介紹，在經貿和產業合作方面，去年，安徽省對德國進出口34.62億美元，增長39.8%。德國在安徽省新設企業10家，實際利用外資751萬美元，同比增長297.4%。目前，該省已有6個中德（安徽）合作產業園區，世界500強德國大陸集團在合肥獨資設立首個輪胎生產基地。

此外，德國大眾與江淮汽車合資設立的江淮大眾汽車純電動車項目，是安徽省初始投資額最大的外資項目，累計完成固定資產投資24.3億元。

「大眾安徽將在未來幾年躋身新能源汽車產業領先位置，我們希望合作夥伴們能够與大眾安徽共享成功。」大眾安徽首席執行官葛皖鏑說，該公司鼓勵價值鏈上的相關企業落戶安徽，促進當地新能源汽車產業生態系統的可持續發展。