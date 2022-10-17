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廣東民眾消費 9月豬肉價漲最多

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局廣東調查總隊15日發布數據稱，9月分廣東各地持續疫情防控，全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行總體平穩。

中新社報導，從環比指數看，廣東居民消費價格指數（CPI）上漲0.3%。其中，食品價格上漲1.3%，影響CPI上漲約0.25個百分點。食品中，鮮菜價格上漲2.9%；豬肉消費需求季節性回升，受豬肉價格行情看漲影響部分養殖戶壓欄惜售，豬肉價格上漲4.3%。受燃油價格下降叠加疫情影響，飛機票價格下降12.3%；9月分適逢中秋假期，本地遊、周邊遊需求集中釋放，租車需求加大，推動交通工具租賃費價格上漲19.6%。

從同比指數看，CPI上漲2.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格上漲6.9%，漲幅較上月擴大1.5個百分點。食品中，鮮菜價格上漲8.8%，鮮果價格上漲14.8%，畜肉類價格上漲10.2%，其中豬肉價格上漲19.2%。

9月分，廣東工業生產者出廠價格指數（PPI）下降0.1%，降幅比上月收窄0.5個百分點。PPI調查的38個行業大類價格環比「15升18降5平」。國際原油價格下行帶動相關行業價格下降，9月分廣東石油化工相關行業價格下降1.1%，但降幅較上月收窄1.7個百分點。基建投資項目逐步實施，金屬相關行業需求回升，價格降幅有所收窄。

從同比指數看，PPI上漲1.4%，漲幅比上月回落0.5個百分點。調查的38個行業大類價格同比「25升13降」，行業上漲面為65.8％，與上月持平。主要行業中，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲35.1%，石油和天然氣開採業價格上漲29.0%，燃氣生產和供應業價格上漲15.0%。

廣東 指數 CPI

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