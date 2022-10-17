廣交會雲開幕 參展企業增4成

第132屆中國進出口商品交易會（廣交會）雲開幕儀式15日舉行。中國大陸商務部部長王文濤、廣東省省長王偉中出席儀式並視訊致詞。

中新社報導，本屆廣交會，超過3.5萬家大陸境內外企業線上參展，上傳展品超過306萬件，展品數量創下歷史新高。其中，出口展參展企業34744家，比上屆增長約40%；進口展參展企業416家，來自34個國家和地區。

據了解，本屆廣交會擴大參展範圍、延長服務時間、優化平台功能、豐富貿促活動，與跨境電商聯動互促，將為世界各國企業和客商提供「足不出戶、買賣全球」的全天候便利。其中，從本屆廣交會起，今後每屆廣交會線上平台服務時長將從10天延長至5個月。

同時，從10月15日起，本屆廣交會將圍繞電子家電、建材家裝、工業製造、五金工具、家居消費、時尚生活、健康休閒等七個發布主題，舉辦200場線上新品首發首展首秀活動。

斯凱孚（廣州）軸承有限公司總經理耿繼釗首次參加線上廣交會。他稱，從虛擬展位到產品的3D展示、視訊影片製作等，該公司都做了充分的準備，希望通過線上廣交會獲得更多海外訂單。

據大陸商務部消息，今年以來，中國大陸廣大外貿企業迎難而上，努力克服多種不利因素衝擊。今年前8個月，中國大陸的進出口規模達到27.3兆元人民幣，同比增長10.1%，中國大陸外貿再次展現了較強的韌性與活力。

據介紹，中國大陸商務部將進一步狠抓政策落實，保障外貿領域生產穩定、物流通暢，大力發展跨境電商、海外倉等新業態新模式，發揮廣交會等重要展會的平台作用，推動貿易創新發展。

「中國汽配產業發展成熟、產品眾多，享有很高的國際聲譽。拉美汽配市場需求持續增長。」在日前舉行的第132屆廣交會汽配拉美「一對一」專場對接會上，哥倫比亞汽配協會會長卡洛斯·皮內達稱，希望能在本屆廣交會上達成更多交易，促進雙方在汽配行業乃至交通領域的合作及貿易活力。