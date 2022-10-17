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黑龍江降溫 「暖」經濟火熱

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

地處中國大陸高寒地區的黑龍江15日遭遇包含雨雪、大風、降溫天氣，民眾禦寒有道，秋褲、電暖、鐵鍋燉等神器，線上線下訂單雙增，寒潮凍出「暖」消費。

中新社報導，據黑龍江省氣象局消息，10月15日-18日大部地區氣溫持續下降，累計降溫幅度8℃-12℃，黑龍江全省最高氣溫降至7℃以下、最低氣溫0℃以下。

近日，哈爾濱多個家電商場的電暖設備「賣火了」。黑龍江蘇寧易購相關負責人馬春秋說，「10月1日至7日，黑龍江蘇寧易購電暖設備銷量同比增長超過450%，銷量破5000台，其中電熱毯銷售占比超40%。從產品上看，暖風機最暢銷，銷量同比增長500%以上，帶有智能控溫功能的快熱爐、踢腳線取暖器也被瘋搶。 」

「晚來天欲雪」，黑龍江人爭先享受「紅泥小火爐」的暖意，街頭巷尾不時飄來各色鍋子的香氣。據美團平台數據顯示，進入10月，「火鍋」關鍵詞搜索量環比上個月同期增長超83%。率先入冬的哈爾濱、瀋陽、大連、長春等城市相關的關鍵詞搜索量環比翻番，其中哈爾濱增長105%。

據美團平台相關負責人表示，進入10月，哈爾濱地區鐵鍋燉類線上套餐銷量環比增長超93%，「暖」消費與冷空氣形成鮮明對比。

在中國大陸東北，有一種冷叫「忘穿秋褲」。中國大陸製造的秋衣秋褲、「光腿神器」、法蘭絨睡衣、高領毛衣等正走俏歐洲，在大陸東北同樣熱銷。

此外，黑龍江人習慣泡溫泉、洗熱水澡驅寒，「溫泉酒店」較之普通酒店更受歡迎。今秋，黑龍江省文化和旅遊廳推出15個溫泉度假遊目的地。「泡溫泉、吃鍋子、穿秋褲，這是東北人的入冬儀式感。」哈爾濱市民王先生說。

黑龍江 溫泉

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