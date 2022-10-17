聽新聞
test
0:00 / 0:00

浙江濮院毛衫 海外熱銷

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

北半球已進入秋季。作為中國大陸最大羊毛衫生產銷售中心，浙江省嘉興市桐鄉市濮院鎮的羊毛衫市場熱度陡增，產品走俏海外。

中新社報導，「日出萬匹綢、嘉禾一巨鎮」，濮院曾是明清江南五大名鎮之一，其出產的濮綢與杭紡、湖縐、菱緞並稱「江南四大名綢」。如今這座小鎮占據中國大陸70%以上羊毛衫的銷售份額，集聚2萬多家各類輔料加工工廠、檔口和門店。

「今年四五月分的時候，海外的客戶就已經開始下單，如今我們的訂單都已經發出去。賣得好的產品還收到了他們的補單。」匯港時裝總經理沈強說。

沈強表示，今年製作的一些花式紗線時裝款銷量比較不錯，其他還主要生產開衫、套衫一類產品，遠銷西班牙、義大利、法國、日本、美國等國家。截至目前，今年已生產600餘萬件產品，達成5000餘萬美金的交易額，比去年同期增長了10%。

在沈強看來，出口業績持續向好，一方面得益於企業在紗線原材料上提早備貨，拉低生產成本，另一方面企業借助搬遷項目的實施，有效擴大產能。「每年，我們都會通過去往海外各地的展銷會，推介羊毛衫產品，打響濮院羊毛衫市場這一品牌，讓海外客戶看到我們的濮院毛衫品質。」沈強說。

在濮院，完整的毛衫供應鏈體系深受國內外客戶歡迎，在原料選材、工藝製作、花型設計等方面，還受到不少全球頂尖毛衫設計師和品牌商的青睞。

「今年相比往年，毛衣的外貿訂單有所增長，前三個月出貨一百多萬件，後面持續出貨中。」浙江康盈服飾有限公司總經理蘇明淵說，為應對今年旺季針織毛衣訂單增長，康盈服飾廠家加班加點，籌備物資和人力。

數據顯示，2022年1月至9月，濮院羊毛衫市場實現交易額568.9億元人民幣。

品牌

延伸閱讀

報答1年來提供的長期飯票 乳牛貓抓來「倉鼠」回贈讓她崩潰

浙江專業市場成交額 同比增9.6%

中國浙江／溫州第一街！東西文化交融的歷史名城 「五馬街」

浙江發現全球新物種「白蓋雞油菌」 網歪樓：好不好吃？

相關新聞

陸港上市公司大手筆護盤

今年以來，陸、港股上市公司紛紛大手筆回購自家股票。據統計，滬深兩市已有509家上市公司實施股份回購，回購金額超過人民幣1...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

上交所科創板 股票做市交易就緒

根據上海證券交易所消息，目前，上交所已完成各項準備工作，科創板股票做市交易業務上線已準備就緒。截至2022年10月14日...

浙江濮院毛衫 海外熱銷

北半球已進入秋季。作為中國大陸最大羊毛衫生產銷售中心，浙江省嘉興市桐鄉市濮院鎮的羊毛衫市場熱度陡增，產品走俏海外。

黑龍江降溫 「暖」經濟火熱

地處中國大陸高寒地區的黑龍江15日遭遇包含雨雪、大風、降溫天氣，民眾禦寒有道，秋褲、電暖、鐵鍋燉等神器，線上線下訂單雙增...

廣交會雲開幕 參展企業增4成

第132屆中國進出口商品交易會（廣交會）雲開幕儀式15日舉行。中國大陸商務部部長王文濤、廣東省省長王偉中出席儀式並視訊致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。