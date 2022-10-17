浙江濮院毛衫 海外熱銷

北半球已進入秋季。作為中國大陸最大羊毛衫生產銷售中心，浙江省嘉興市桐鄉市濮院鎮的羊毛衫市場熱度陡增，產品走俏海外。

中新社報導，「日出萬匹綢、嘉禾一巨鎮」，濮院曾是明清江南五大名鎮之一，其出產的濮綢與杭紡、湖縐、菱緞並稱「江南四大名綢」。如今這座小鎮占據中國大陸70%以上羊毛衫的銷售份額，集聚2萬多家各類輔料加工工廠、檔口和門店。

「今年四五月分的時候，海外的客戶就已經開始下單，如今我們的訂單都已經發出去。賣得好的產品還收到了他們的補單。」匯港時裝總經理沈強說。

沈強表示，今年製作的一些花式紗線時裝款銷量比較不錯，其他還主要生產開衫、套衫一類產品，遠銷西班牙、義大利、法國、日本、美國等國家。截至目前，今年已生產600餘萬件產品，達成5000餘萬美金的交易額，比去年同期增長了10%。

在沈強看來，出口業績持續向好，一方面得益於企業在紗線原材料上提早備貨，拉低生產成本，另一方面企業借助搬遷項目的實施，有效擴大產能。「每年，我們都會通過去往海外各地的展銷會，推介羊毛衫產品，打響濮院羊毛衫市場這一品牌，讓海外客戶看到我們的濮院毛衫品質。」沈強說。

在濮院，完整的毛衫供應鏈體系深受國內外客戶歡迎，在原料選材、工藝製作、花型設計等方面，還受到不少全球頂尖毛衫設計師和品牌商的青睞。

「今年相比往年，毛衣的外貿訂單有所增長，前三個月出貨一百多萬件，後面持續出貨中。」浙江康盈服飾有限公司總經理蘇明淵說，為應對今年旺季針織毛衣訂單增長，康盈服飾廠家加班加點，籌備物資和人力。

數據顯示，2022年1月至9月，濮院羊毛衫市場實現交易額568.9億元人民幣。