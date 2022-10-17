上交所科創板 股票做市交易就緒

根據上海證券交易所消息，目前，上交所已完成各項準備工作，科創板股票做市交易業務上線已準備就緒。截至2022年10月14日，經中國證監會核准，14家證券公司取得了上市證券做市交易業務資格，標誌著部分證券公司已具備開展科創板股票做市交易業務的條件。

中新社報導，據了解，為落實《關於在上海證券交易所設立科創板並試點註册制的實施意見》，深入推進設立科創板並試點註册制改革，完善科創板交易制度，上交所積極推動引入科創板股票做市交易新機制，全力做好科創板股票做市交易業務各項準備工作。

據上交所介紹，科創板開市以來，穩步試點註册制，統籌推進發行、上市、資訊披露、交易、退市等基礎制度改革，各項制度安排經受住了市場檢驗，為引入做市商機制創造了良好的條件。

中歐國際工商學院金融與會計學教授芮萌說，引入做市商制度，首先能為市場帶來更好的流動性和成交效率，其次能帶來更好的價值發現作用，此外還可以平抑市場波動，提高穩定性。

目前，紐約證交所、納斯達克證交所等海外成熟股票市場的交易制度基本都以做市商制和競價交易制相結合的混合交易制度為主。