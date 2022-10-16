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騰訊、阿里互聯有進展？支付寶支持給微信好友轉帳

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸網友16日反饋，支付寶現在能給微信好友「轉帳」，但因為帳戶仍是支付寶對支付寶，並未實現支付寶與微信支付互通，被陸網友戲稱無用功能。圖取自中新經緯
大陸網友16日反饋，支付寶現在能給微信好友「轉帳」，但因為帳戶仍是支付寶對支付寶，並未實現支付寶與微信支付互通，被陸網友戲稱無用功能。圖取自中新經緯

阿里騰訊互聯互通再有進展？據大陸網友16日反饋，支付寶現在能給微信好友「轉帳」，只要輸入金額後會生成一個二維碼，可通過微信掃碼領取到自己的支付寶帳戶，超過24小時未領取會自動退回，單筆最多可轉出人民幣2,000元。但因該操作仍是支付寶對支付寶帳戶，因此也被大陸網友戲謔為「雞肋」功能。

據上游新聞報導，因為轉帳並非直接從支付寶轉到微信錢包，只是生成領取碼，而錢還是在支付寶裡，雖然感覺是微信好友發支付寶紅包。但錢還是從支付寶轉到支付寶，並非從支付寶轉到微信。或者是在不知道對方支付寶帳號的情況下，可以給對方轉帳。

而該訊息一度上微博熱搜，顯示熱議度高。其原因在於廣大民眾關注支付寶與微信支付之間何時能實現互聯互通。

事實上，兩大互聯網巨頭騰訊與阿里互聯互通一路走來顯得忸怩。去年七月，有消息傳出阿里和騰訊考慮互相開放生態系統，阿里初步舉措可能包括將騰訊控股的微信支付引入淘寶和天貓，騰訊可能會允許阿里的電商訊息在微信分享。但一年多後，上述預想中的互聯互通措施並未落到實處。又如近期有消息指出阿里88VIP積分將可以免費兌換騰訊視頻會員，並在內部進行測試，預計雙十一前上線，但事後遭騰訊否認。

但雙方也並非毫無進展。去年 11 月，微信為落實工信部提出各互聯網平台實現互聯互通、開放外鏈的要求，已支持直接打開淘寶、抖音鏈接；緊接著，今年1月，微信和淘寶互聯開始有「質」的突破，個人對話框中已經支持分享和打開淘寶商品鏈接且不再顯示口令，且能在不跳轉到淘寶應用程式情況下直接完成購買（輸入支付寶密碼）；此外，在個人對話框中直接鍵入「taobao.com」，同樣也能直接進入淘寶網頁版，並在不跳出的環境下按照上述流程直接完成購買。除了淘寶 App，閒魚 App 和抖音電商的鏈接也可以在微信對話框直接打開。另外除了個人對話框，在微信群聊對話框中也可以打開淘寶鏈接。

支付寶 騰訊 阿里

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