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印度央行前行長看衰 大陸動態清零政策傷害了自身

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
印度央行前行長拉古蘭·拉詹。（財新網）
印度央行前行長拉古蘭·拉詹。（財新網）

印度央行前行長拉古蘭·拉詹（Raghuram Rajan）稱，中國的動態清零防疫方針「傷害了他們自身」。

據彭博社報導，拉詹在國際貨幣基金組織（IMF）華盛頓總部接受彭博電視採訪時也說：「真正的問題是，之後中國會怎樣？他們如何走出來，抑或是購買西方疫苗並開始為人民提供有效疫苗？這是他們真正的問題，因為他們不能永遠延續這個策略。」

拉詹還表示，雖然許多大型新興市場在寬鬆貨幣時代積累了外匯儲備，但在食品和能源價格上漲的情況下，較小的發展中國家處於「違約邊緣」。他說：「他們根本做不到既償還債務又幫助人民。」

IMF本週正在華盛頓舉行年會，彙集全球各國的財長和央行行長，以及開發和銀行部門的負責人，共同謀劃全球經濟的前進道路。

據報道，面對通膨飆升、俄烏戰爭和中國大陸經濟放緩，今年的全球局勢可謂悲慘。彭博經濟研究預計明年可能更糟。

IMF於10月11日下調2023年全球經濟增長預測，並表示抗通膨政策可能會加劇全球經濟風險。甚至美國總統拜登早前也說，作為全球最大經濟體的美國也可能出現「非常輕微」的衰退。

IMF 疫苗

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