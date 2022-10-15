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陸郵政局：2025年郵政快遞網點全面禁用塑膠袋

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸郵政局2022年祭出「9917」政策，日前宣示2025年底，郵件全面禁止使用塑膠袋。（圖／取自大陸國家郵政局官網）
大陸郵政局2022年祭出「9917」政策，日前宣示2025年底，郵件全面禁止使用塑膠袋。（圖／取自大陸國家郵政局官網）

大陸郵政局近日公布「9917」工程的運行情況，指出目前使用符合標準的包裝材料跟包裝操作均已經達到90%以上，且宣告要加強郵件過度包裝治理，到2025年底，全大陸範圍郵政快遞網點禁止使用不可降解的塑膠包裝袋、塑膠膠帶、一次性塑膠編織袋等。

所謂的「9917」工程，是大陸郵政局2022年所實施的政策，推動快遞包裝減量化、標準化和循環化，到年底實現採購使用符合標準的包裝材料比例達到90%，規範包裝操作比例達到90%，可循環快遞箱達到1,000萬個，回收復用瓦楞紙箱7億個。

官方統計數據指出，截至9月底，全行業採購使用符合標準的包裝材料和規範包裝操作兩個比例均達到90%，累計投放可循環快遞箱（盒）978萬個，在郵政快遞營業攬投網點布設回收裝置12.2萬個，回收復用瓦楞紙箱6.4億個，「快遞包裝綠色治理工作取得初步成效」。

大陸郵政局14日舉行記者會上，指出下一步將重點抓好治理，全面加強郵件快件過度包裝治理，落實塑膠汙染治理工作部署，確保到2025年底，全大陸範圍郵政快遞網點，禁止使用不可降解的塑膠包裝袋、塑膠膠帶、一次性塑膠編織袋等。

大陸郵政局市場監管司副司長管愛光表示，過度包裝治理是一項系統工程，涉及多個部門職責和地方政府事權，需要從包裝設計、生產銷售、商品交付、廢棄物回收等環節強化全鏈條治理。為落實「國務院辦公廳關於進一步加強商品過度包裝治理的通知」，大陸國家郵政局制定落實措施和任務分工方案，目前正在徵求意見建議，後續將在修改完善的基礎上印發執行。

國務院 記者會

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