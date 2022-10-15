快訊

馬籍女大生命案 家屬午間悲痛認屍、返租屋處招魂

尼莎颱風挾豪雨襲台 氣象局因1可能性不排除發布陸警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣交會雲開幕 3.5萬家參展

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
第132屆廣交會線上開幕，參展企業3.5萬家、上傳展品超過306萬件創新高。（新華社）
第132屆廣交會線上開幕，參展企業3.5萬家、上傳展品超過306萬件創新高。（新華社）

第132屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）「雲開幕」儀式15日舉行，大陸商務部部長王文濤、廣東省省長王偉中出席儀式並視頻致辭。 

中新社報導，本屆廣交會，超過3.5萬家境內外企業線上參展，上傳展品超過306萬件，展品數量創下歷史新高。其中，出口展參展企業3萬4,744家，比上屆增長40%；進口展參展企業416家，來自34個國家和地區。

本屆廣交會擴大參展範圍、延長服務時間、優化平台功能、豐富貿促活動，與跨境電商聯動互促，將為世界各國企業和客商提供「足不出戶、買賣全球」的全天候便利。其中，從本屆廣交會起，今後每屆廣交會線上平台服務時長將從10天延長至5個月。

 同時，從10月15日起，本屆廣交會將圍繞電子家電、建材家裝、工業製造、五金工具、家居消費、時尚生活、健康休閑等七個發布主題，舉辦200場線上新品首發首展首秀活動。

斯凱孚（廣州）軸承公司總經理耿繼釗首次參加線上廣交會。他說，從虛擬展位到產品的3D展示、視頻製作等，該公司都做了充分的準備，希望通過線上廣交會獲得更多海外訂單。 

大陸商務部表示，將進一步政策落實，保障外貿領域生產穩定、物流通暢，大力發展跨境電商、海外倉等新業態新模式，發揮廣交會等重要展會的平台作用，推動貿易創新發展。

 

電商 大陸商務部 廣東

延伸閱讀

聯邦快遞結盟台灣新蛋 助跨境電商備戰年末旺季

靜宜成立「國際智媒體影視學院」 培育新媒體創新人才

baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」

北京點頭 最快10月恢復4省1市赴澳門旅行團

相關新聞

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

「量子基金」前合夥人吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）表示，中國正在再次崛起，且將會成為下一個世界強國，他透露將留有大...

瑞銀2022報告：全球房地產泡沫指數 香港仍居亞洲第一

瑞銀財富管理（UBS）公布2022年度《全球房地產泡沫指數》報告指出，香港樓市「泡沫」程度繼續被列為亞洲第一位，但評分較...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

廣交會雲開幕 3.5萬家參展

第132屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）「雲開幕」儀式15日舉行，大陸商務部部長王文濤、廣東省省長王偉中出席儀式並視...

運力緊追歐洲「織女星」 大陸正研製新型固體火箭

大陸商業固體火箭「力箭一號」日前發射六枚衛星升空成功後，團隊透露正在持續研製新型固體火箭，目標是將運載力從力箭一號的1....

大陸多地房貸利率跌破4% 業界估將下探3.6%

大陸已有多個城市調降個人住房貸款利率，既包括商業性個人住房貸款，也有住房公積金貸款，其中，多地首套房的商業銀行房貸利率降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。