快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

大陸多地房貸利率跌破4% 業界估將下探3.6%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸多地房貸利率跌破4%的新低。圖為民眾在福建福州市看房。 （中新社）
大陸多地房貸利率跌破4%的新低。圖為民眾在福建福州市看房。 （中新社）

大陸已有多個城市調降個人住房貸款利率，既包括商業性個人住房貸款，也有住房公積金貸款，其中，多地首套房的商業銀行房貸利率降至4%以下，創下近幾年的歷史低位。業內人士分析，一些城市的商貸利率可能會降至3.6%-3.7%左右的水準。

不過，大陸房市依舊低迷，有機構認為，當房貸利率發生顯著變化之後，市場銷售變化需要1-2個季度的時間發酵，到今年第4季，房地產銷售或將走上弱復甦的道路。

中新經緯報導，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行在天津市首套商業性個人住房貸款利率再度下調，最低由「LPR-20個基點」下調至「LPR-40個基點」，即首套房商貸利率降至最低3.9%。二套房商業性個人住房貸款利率沒有變動，仍為「LPR+60個基點」，即最低4.9%。該政策從10月14日起執行。

近期已有多地下調首套房商貸利率。石家莊多家銀行14日起將首套房貸款利率由4.1%下降至3.8%。近日，湖北武漢、宜昌、襄陽首套房貸最低利率均已下調，由4.1%降至3.9%。山東濟寧、廣東清遠及江門等地，都傳出首套房商貸利率下調至4%以下的消息，有城市甚至降至最低3.7%。

首套房商貸利率紛紛跌破4%，主要是受日前的政策影響。中國人民銀行、大陸銀保監會在十一長假前夕發布《關於階段性調整差別化住房信貸政策的通知》，決定階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂分析，9月底的新政策發布後，符合條件的城市會進一步將房貸利率下調到最低水準，只有一步到位，而不是擠牙膏式的下降才對市場產生最大的作用，目前這些城市基本執行的是4.1%（LPR-20個基點）的下限水準，年底前下調的政策指示，保守估計會降到與經營貸類似的3.6%-3.7%左右的水準。房貸降到與經營貸差不多的水準，有利於降低購房者成本，同時有利於防止政策套利。

除了商貸利率下調，9月30日，人行公告，決定自10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。

據統計，目前已有北京、天津、重慶、杭州、南京、嘉興、湖州、寧波、東莞、無錫、鄭州、南寧、石家莊、天水、吉林、成都、瀘州、襄陽、宜昌、黃石、荊州、隨州、恩施州、仙桃、天門、南昌、哈爾濱、合肥、馬鞍山等數十城開始執行新的公積金貸款利率。

銀河證券認為，個人住房公積金貸款利率迎來2015年以來的首次下調，並已經處於歷史最低水準，加上房貸利率下行空間的打開，開啟地產信貸的寬鬆周期。

套房 中國人民銀行

延伸閱讀

美科技禁令 恐一道接一道

台泥、亞泥 邁入Q4旺季

美國限制晶片出口 恐衝擊大陸自動駕駛汽車未來發展

台北市「三腳督」參選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都背千萬房貸

相關新聞

瑞銀2022報告：全球房地產泡沫指數 香港仍居亞洲第一

瑞銀財富管理（UBS）公布2022年度《全球房地產泡沫指數》報告指出，香港樓市「泡沫」程度繼續被列為亞洲第一位，但評分較...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

大陸多地房貸利率跌破4% 業界估將下探3.6%

大陸已有多個城市調降個人住房貸款利率，既包括商業性個人住房貸款，也有住房公積金貸款，其中，多地首套房的商業銀行房貸利率降...

風衣1件4.4萬… 法拉利將在中國開網店 搶LV們的生意？

趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在中國電商平台天貓開出中國首家官方服裝（網）店，銷售產品主要圍繞高級時裝與配飾...

上交所科創板股票做市交易準備就緒 14家取得資格

上海證券交易所（以下簡稱上交所）積極推動引入科創板股票做市交易新機制，上交所表示，已完成各項準備工作，科創板股票做市交易...

夏天高溫後… 今秋陽澄湖大閘蟹 產量差、銷量更冷

秋天「西風響，蟹腳癢」。然而今年夏天高溫突破40℃(約104℉)，對靠天吃飯的陽澄湖蟹農來說，顯見是個「小年」。而產量差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。