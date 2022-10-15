上交所科創板股票做市交易準備就緒 14家取得資格

上海證券交易所（以下簡稱上交所）積極推動引入科創板股票做市交易新機制，上交所表示，已完成各項準備工作，科創板股票做市交易業務上線已準備就緒。截至10月14日，經大陸證監會核准，14家證券公司取得上市證券做市交易業務資格，具備開展科創板股票做市交易業務的條件。

上交所指出，科創板開市以來，穩步試點註冊制，統籌推進發行、上市、資訊披露、交易、退市等基礎制度改革，各項制度安排經受住了市場檢驗，為引入做市商機制創造良好的條件。

前期，大陸證監會今年5月發布《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定》，上交所於7月發布《上海證券交易所科創板股票做市交易業務實施細則》及業務指南。規則發佈後，上交所積極開展科創板股票做市交易業務相關準備工作，開發建設科創板做市業務管理系統，制定有針對性的風險監控及監督管理方案，完成證券公司開展科創板做市業務專項技術測試並先後開展4次全網測試。

上交所指出，引入做市商機制是持續完善資本市場基礎制度、進一步發揮科創板改革的重要舉措，有助於提升科創板股票流動性、釋放市場活力、增強市場韌性，對全面推動科創板高品質發展具有重要意義。