快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上交所科創板股票做市交易準備就緒 14家取得資格

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
上海證券交易所創板股票做市交易準備就緒，已有14家券商取得資格。（網路照片）
上海證券交易所創板股票做市交易準備就緒，已有14家券商取得資格。（網路照片）

上海證券交易所（以下簡稱上交所）積極推動引入科創板股票做市交易新機制，上交所表示，已完成各項準備工作，科創板股票做市交易業務上線已準備就緒。截至10月14日，經大陸證監會核准，14家證券公司取得上市證券做市交易業務資格，具備開展科創板股票做市交易業務的條件。

上交所指出，科創板開市以來，穩步試點註冊制，統籌推進發行、上市、資訊披露、交易、退市等基礎制度改革，各項制度安排經受住了市場檢驗，為引入做市商機制創造良好的條件。

前期，大陸證監會今年5月發布《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定》，上交所於7月發布《上海證券交易所科創板股票做市交易業務實施細則》及業務指南。規則發佈後，上交所積極開展科創板股票做市交易業務相關準備工作，開發建設科創板做市業務管理系統，制定有針對性的風險監控及監督管理方案，完成證券公司開展科創板做市業務專項技術測試並先後開展4次全網測試。

上交所指出，引入做市商機制是持續完善資本市場基礎制度、進一步發揮科創板改革的重要舉措，有助於提升科創板股票流動性、釋放市場活力、增強市場韌性，對全面推動科創板高品質發展具有重要意義。

上海 資本市場

延伸閱讀

東聯、遠東新 旗下公司合併

上海加快實施領航計劃 到2025年建成200家示範性智能工廠

未來十年 上海中心城通勤45分鐘內

十一長假後疫情升溫 上海3天累計本土病例逾百

相關新聞

瑞銀2022報告：全球房地產泡沫指數 香港仍居亞洲第一

瑞銀財富管理（UBS）公布2022年度《全球房地產泡沫指數》報告指出，香港樓市「泡沫」程度繼續被列為亞洲第一位，但評分較...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

大陸多地房貸利率跌破4% 業界估將下探3.6%

大陸已有多個城市調降個人住房貸款利率，既包括商業性個人住房貸款，也有住房公積金貸款，其中，多地首套房的商業銀行房貸利率降...

風衣1件4.4萬… 法拉利將在中國開網店 搶LV們的生意？

趕在今年雙11前夕，義大利豪車品牌法拉利將在中國電商平台天貓開出中國首家官方服裝（網）店，銷售產品主要圍繞高級時裝與配飾...

上交所科創板股票做市交易準備就緒 14家取得資格

上海證券交易所（以下簡稱上交所）積極推動引入科創板股票做市交易新機制，上交所表示，已完成各項準備工作，科創板股票做市交易...

夏天高溫後… 今秋陽澄湖大閘蟹 產量差、銷量更冷

秋天「西風響，蟹腳癢」。然而今年夏天高溫突破40℃(約104℉)，對靠天吃飯的陽澄湖蟹農來說，顯見是個「小年」。而產量差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。