快訊

林志穎車禍後首露面 笑切蛋糕慶生打破毀容謠言

台大等頂大排名驟降怪怪的？學者質疑遭陸操作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恒大債券利息支付延期半年 近期第四筆

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
恒大債券利息支付延期半年，為近期第四筆。（網路照片）
恒大債券利息支付延期半年，為近期第四筆。（網路照片）

恒大地產集團14日晚間披露2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2022年第一次債券持有人會議決議的公告，決定對「20恒大05」債券付息時間延後半年，這也是該公司近期延後支付利息的第四筆債券。

澎湃新聞報導，根據公告結果，會議審議通過了《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》和《關於調整「20恒大05」債券利息兌付安排的議案》。

按照恒大地產提議的方案，擬將「20恒大05」（債券代碼：149258）債券於2021年10月19日至2022年10月18日期間的利息支付時間，調整至2023年4月19日完成支付。

「20恒大05」在 2020年10月19日完成發行，發行規模人民幣21億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

此前，恒大地產集團發行的「15恒大03」、「20恒大02」、「21恒大01」均已獲得展期，加上該筆債券，恒大地產集團近期成功展期了四筆債券。

根據此前披露的資料，今年前8個月，中國恒大實現合約銷售金額約人民幣181.58億元，合約銷售面積194.98萬平方公尺。

據恒大集團官方微信號披露的消息，截至9月12日，恒大集團的保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個。目前已復工的668個項目中，有606個項目達到正常施工水準，其餘62個項目正在恢復正常施工過程中，恒大集團稱，正積極推進所有項目全面復工並達到正常施工水準。

恒大 人民幣 微信

延伸閱讀

台股大跌逃去哪？保本增值換個方式 避險5大標的報你知

宜蘭縣長參選人財產曝光 林姿妙、江聰淵「現金和存款都0元」

支持「愛最大」彩虹經濟！台北3大同志友善飯店限定專案1次看，餐廳住宿調酒統統都有

保險業接軌新版ICS影響大 金融白皮書提稅制建言

相關新聞

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

恒大債券利息支付延期半年 近期第四筆

恒大地產集團14日晚間披露2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2022年第一次債券持有人會議決議的公告，決...

人行穩貨幣 加大力度

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，大陸物價水平基本穩定，將會加大穩健貨幣政策力度，且推動「保交樓」專項借款落地使用，...

陸上月CPI 寫兩年半新高

大陸國家統計局昨（14）日發布，9月消費者物價指數（CPI）年增2.8％，比8月擴大0.3個百分點，創2020年4月以來...

陸自駕國際標準制定 領先全球

在中共二十大即將開幕前，北京當局積極展現其強國科技實力。大陸工業和信息化部14日宣布，由中國大陸帶領德國等20多國的專家...

上海加快實施領航計劃 到2025年建成200家示範性智能工廠

上海市經信委14日宣布，全力推進智能製造高質量發展，加大智能工廠和數字基礎設施建設，目標到2025年建成200家示範性智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。