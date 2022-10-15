恒大債券利息支付延期半年 近期第四筆

恒大地產集團14日晚間披露2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2022年第一次債券持有人會議決議的公告，決定對「20恒大05」債券付息時間延後半年，這也是該公司近期延後支付利息的第四筆債券。

澎湃新聞報導，根據公告結果，會議審議通過了《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》和《關於調整「20恒大05」債券利息兌付安排的議案》。

按照恒大地產提議的方案，擬將「20恒大05」（債券代碼：149258）債券於2021年10月19日至2022年10月18日期間的利息支付時間，調整至2023年4月19日完成支付。

「20恒大05」在 2020年10月19日完成發行，發行規模人民幣21億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

此前，恒大地產集團發行的「15恒大03」、「20恒大02」、「21恒大01」均已獲得展期，加上該筆債券，恒大地產集團近期成功展期了四筆債券。

根據此前披露的資料，今年前8個月，中國恒大實現合約銷售金額約人民幣181.58億元，合約銷售面積194.98萬平方公尺。

據恒大集團官方微信號披露的消息，截至9月12日，恒大集團的保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個。目前已復工的668個項目中，有606個項目達到正常施工水準，其餘62個項目正在恢復正常施工過程中，恒大集團稱，正積極推進所有項目全面復工並達到正常施工水準。