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上海加快實施領航計劃 到2025年建成200家示範性智能工廠

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海加快實施領航計劃，到2025年建成200家示範性智能工廠。上海經信委官網
上海加快實施領航計劃，到2025年建成200家示範性智能工廠。上海經信委官網

上海市經信委14日宣布，全力推進智能製造高質量發展，加大智能工廠和數字基礎設施建設，目標到2025年建成200家示範性智能工廠、20家標竿性智能工廠，評選出1,000個智能製造優秀場景。

21世紀經濟報導，同日並召開「百場萬企」之汽車行業智能工廠系列活動。上海市經濟信息化委副主任湯文侃指出，下一步上海市經信委將全力推進上海智能製造高質量發展，一方面要加大智能工廠建設推進力度。具體表現為「分級分類」加快重點行業轉型升級，「一廠一案」推進企業改造升級等。

另一方面，堅持創新驅動，提高智能製造供給輸出強度。加快擴大機器人的應用覆蓋面，促進數控機床、增材製造、物流倉儲、儀器儀表等產業集聚發展，加快裝備數字化轉型，提高新一代信息技術的應用水平。

上海市經信委智能製造處副處長陳可樂表示，本次2.0版本的智能工廠領航計劃目標是建設200家示範性智能工廠，打造20家標竿性智能工廠，推廣1,000個優秀場景，線上評估1萬家企業。具體實施方案是分級分類聚焦上海「3+6」全產業，制定「一廠一案」「一企一專員」等機制。

例如，在電子信息領域，將聚焦積體電路、通信和其他電子設備等細分賽道，打造4家標竿智能工廠、30家示範性智能工廠、200個優秀場景，完成135家企業專家問診把脈、1,350家企業線上評測。

與此同時，上海部分區級已公布智能製造政策。其中，閔行區對獲得市級智能製造稱號的企業或項目一次性給予人民幣100萬元建立、對獲得國家級稱號的企業或項目將給予人民幣150萬元獎勵，而浦東新區、松江區、嘉定區等也將公布相關政策。

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