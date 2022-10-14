這麼巧？建議台灣成為特區後 特斯拉獲大陸免徵購置稅

一切都是巧合？特斯拉執行長馬斯克在本月7日刊登的英國金融時報（FT）專訪中，建議台灣應成為中國大陸的「特別行政區」，以避免台海衝突發生。三天後，大陸工信部發布「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」，特斯拉Model S與Model X兩款新車就赫然在列。

對此，大陸汽車業界人士也感意外。網路有評論稱，這種進口高端車型可以免稅實在罕見。還有分析稱，「上次表揚上海防疫做得好，特斯拉上海提前開工，加班加點，再創新高，擴廠計劃加速進行。這次說完台灣回歸，直接汽車免稅。果然是有錢能使鬼推磨哦，讓首富推磨也可以。」

馬斯克接受英國金融時報專訪時表示，台海兩岸衝突「無可避免」，不僅在中國大陸設廠的特斯拉受苦，蘋果更會深陷麻煩。因此他的建議是：構思出某種讓台灣較能接受的「特別行政區」。

馬斯克說：「我的建議…是為台灣構思出某種特別行政區，要合理得令人可接受，即使也許不會讓人人皆大歡喜」；「而這是可能的，我認為很可能，事實上，他們可以做某種比香港更寬容的安排。」

根據大陸工信部公布的上述目錄，特斯拉獲得免徵購置稅的是新款特斯拉Model X與Model S各有兩個型號，登記的生產企業為特斯拉汽車（北京）有限公司。但根據大陸的工商信息，該公司的經營範圍並無電動汽車生產，但包含汽車新車銷售，因此這兩款車未來應是以整車進口方式在大陸銷售。

目前在特斯拉的大陸官網尚未顯示新款Model X和Model S的具體上市時間，僅提示價格和具體配置會在臨近交付時發布，屆時用戶將會收到通知以選定訂單。

大陸車輛購置稅實行從價定率的徵收辦法，稅率為應稅車輛計稅價格的10％。 獲准免徵購置稅，對於特斯拉這兩款新車未來在中國市場的銷售無疑有不小的助益。