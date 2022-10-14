快訊

馬國女大生遭勒斃…4名家屬抵台 低頭一語不發快步離開

新竹市長「三腳督」身家曝光 最年輕高虹安擁千萬存款

香港寸土寸金「1萬6套房」格局長這樣 網譏：2副棺材放一起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塞港危機再起 寧波北侖港14日起，實行3天全域靜默管理

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。圖源：中國水運網
由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。圖源：中國水運網

寧波北侖港疫情再起，北侖區疫情防控辦14日下午發布通告：從10月14日16時起，全區實施3天靜默管理。長三角塞港危機恐又浮現隱憂。

同時，由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航，據寧波海事局發布，寧舟汽渡站、白峰客運碼頭所有客船暫時停航，復航時間待定。

北侖港 是中國最大的礦港和大型的石化港口，是寧波舟山港主要港區。 北侖港區的20萬噸級卸礦泊位是大陸最大的散貨裝卸泊位。

據公告，北侖區全區實施3天靜默管理。重點風險區域釆取足不出戶管控措施，實施第1、2、3、5、7天核酸檢測。

靜默期間，全區除醫療機搆、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停運營。

工業和重點物流企業有條件開工。「四保」企業、「白名單」企業、重點物流園區、重點物流企業和其他重點企業，符合封閉式管理條件的，可以閉環生產經營，達不到要求的，暫停生產經營。其他工業和商貿企業暫停生產經營活動。

全區高校、中小學校、幼兒園、校外教培機構暫停線下教學；養老服務機搆實行封閉式管理；民間信仰場所、宗教活動場所等暫停開放；行政服務中心、社會治理中心、信訪接待等實行線上辦公。

嚴格區際交通卡口查控。非必要不出侖，非必要不來侖，除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出。過境車輛繞道通行。

疫情 民間信仰

延伸閱讀

長榮總座謝惠全：Q3旺季不旺 明年展望保守不悲觀

群創不排除減產鼓勵休假

電動汽車重量暴增 連拖車都受不了啦！

中港區外貨櫃場工安意外 堆高機搬空油槽倒壓貨車無人傷

相關新聞

國際旅遊復甦 大陸行李箱產業「訂單排到明年4月底」

隨著國際上的邊境管控日漸減少，海外旅遊復甦趨勢之下，對行李箱的需求也大大增加。全球重要行李箱產地之一大陸浙江平湖，外貿訂...

伸個手就能付款 微新推出「刷掌支付」

繼密碼支付、指紋支付、刷臉支付，中國通訊應用程式微信率先推出「刷掌支付」。目前「微信刷掌支付」小程式已經上線，先在中國深...

大陸何時終結「動態清零」政策？ IMF：預計明年下半年

據彭博社報導，國際貨幣基金組織（IMF）駐華代表處首席代表史蒂文．巴奈特14日接受採訪時說，IMF認為明年下半年中國大陸...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

重磅嘉賓確認出席主峰會！「張江汽車半導體生態峰會」頭腦風暴來襲

集微網消息 當前，全球汽車產業正處於向智能汽車轉型的關鍵賽點。汽車電動化與智能化時代開啓，帶動整體產業價值鏈搆成的升級，汽車半導體含量與重要性成倍提升。Omdia預計搆成ADAS和EV動力系統的汽車半

塞港危機再起 寧波北侖港14日起，實行3天全域靜默管理

寧波北侖港疫情再起，北侖區疫情防控辦14日下午發布通告：從10月14日16時起，全區實施3天靜默管理。長三角塞港危機恐又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。