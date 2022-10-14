塞港危機再起 寧波北侖港14日起，實行3天全域靜默管理

寧波北侖港疫情再起，北侖區疫情防控辦14日下午發布通告：從10月14日16時起，全區實施3天靜默管理。長三角塞港危機恐又浮現隱憂。

同時，由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航，據寧波海事局發布，寧舟汽渡站、白峰客運碼頭所有客船暫時停航，復航時間待定。

北侖港 是中國最大的礦港和大型的石化港口，是寧波舟山港主要港區。 北侖港區的20萬噸級卸礦泊位是大陸最大的散貨裝卸泊位。

據公告，北侖區全區實施3天靜默管理。重點風險區域釆取足不出戶管控措施，實施第1、2、3、5、7天核酸檢測。

靜默期間，全區除醫療機搆、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停運營。

工業和重點物流企業有條件開工。「四保」企業、「白名單」企業、重點物流園區、重點物流企業和其他重點企業，符合封閉式管理條件的，可以閉環生產經營，達不到要求的，暫停生產經營。其他工業和商貿企業暫停生產經營活動。

全區高校、中小學校、幼兒園、校外教培機構暫停線下教學；養老服務機搆實行封閉式管理；民間信仰場所、宗教活動場所等暫停開放；行政服務中心、社會治理中心、信訪接待等實行線上辦公。

嚴格區際交通卡口查控。非必要不出侖，非必要不來侖，除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出。過境車輛繞道通行。