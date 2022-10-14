對華晶片禁令給美國帶來意外效果 中外交部回應

集微網消息，中國大陸外交部發言人毛甯10月14日主持例行記者會。有記者提問，美國政府不久前出台了針對中國的晶片禁令。我們看到有報導稱，美國正在努力應對這一禁令所帶來的意外後果，防止新措施損害美國自身的半導體供應鏈，請問發言人對此有何評論？

毛甯表示，中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施無理打壓中方企業的做法。

毛甯強調，全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的人為設限，破壞產供鏈穩定，損人不利己，只會使本已脆弱的世界經濟雪上加霜。中國一直是全球產供鏈的重要參與者和維護者。今年我們同印尼等6個夥伴國家共同發起構建穩定和富有靭性的《產業鏈供應鏈靭性與穩定國際合作倡議》。我們將同國際社會一道反對單邊保護主義和科技霸淩行徑，堅持開放、公平、非歧眡的原則，共同維護世界經濟體製規則和基礎的穩定，推動世界經濟復甦發展。

據悉，美國政府10月7日公佈了一系列全面出口管制措施，其中包括讓中國無法獲得世界上任何地方使用美國工具製造的某些半導體晶片。美國商務部在給科磊、科林研發和應用材料等公司的信中提出的限製，實際上要求這些企業停止向產先進晶片的中國工廠出口晶片製造設備。