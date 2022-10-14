快訊

澄清記者會隔不到12小時 知情人吐蔡壁如辭立委主因

馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

嚴防致災性降雨！周末將有颱風形成 全台雨勢最劇烈時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對華晶片禁令給美國帶來意外效果 中外交部回應

集微網／ 集微網

集微網消息，中國大陸外交部發言人毛甯10月14日主持例行記者會。有記者提問，美國政府不久前出台了針對中國的晶片禁令。我們看到有報導稱，美國正在努力應對這一禁令所帶來的意外後果，防止新措施損害美國自身的半導體供應鏈，請問發言人對此有何評論？

毛甯表示，中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施無理打壓中方企業的做法。

毛甯強調，全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的人為設限，破壞產供鏈穩定，損人不利己，只會使本已脆弱的世界經濟雪上加霜。中國一直是全球產供鏈的重要參與者和維護者。今年我們同印尼等6個夥伴國家共同發起構建穩定和富有靭性的《產業鏈供應鏈靭性與穩定國際合作倡議》。我們將同國際社會一道反對單邊保護主義和科技霸淩行徑，堅持開放、公平、非歧眡的原則，共同維護世界經濟體製規則和基礎的穩定，推動世界經濟復甦發展。

據悉，美國政府10月7日公佈了一系列全面出口管制措施，其中包括讓中國無法獲得世界上任何地方使用美國工具製造的某些半導體晶片。美國商務部在給科磊、科林研發和應用材料等公司的信中提出的限製，實際上要求這些企業停止向產先進晶片的中國工廠出口晶片製造設備。

美國 半導體

延伸閱讀

美國限制晶片出口 恐衝擊大陸自動駕駛汽車未來發展

北韓9月底來第9次試射飛彈 外交部嚴正譴責

美國首份國安戰略報告 美日安保條約明載「適用釣魚台」

不是羽球！美國匹克球超火紅 台南增設7個場地這樣玩

相關新聞

這麼巧？建議台灣成為特區後 特斯拉獲大陸免徵購置稅

一切都是巧合？特斯拉執行長馬斯克在本月7日刊登的英國金融時報（FT）專訪中，建議台灣應成為中國大陸的「特別行政區」，以避...

伸個手就能付款 微新推出「刷掌支付」

繼密碼支付、指紋支付、刷臉支付，中國通訊應用程式微信率先推出「刷掌支付」。目前「微信刷掌支付」小程式已經上線，先在中國深...

節後開市 A股跌破3,000關

十一長假後首日開盤，陸港股市大跌。受到美國對大陸半導體管制升級影響，A股三大指數開平走低，上證指數跌1.66%收在2,9...

上海加快實施領航計劃 到2025年建成200家示範性智能工廠

上海市經信委14日宣布，全力推進智能製造高質量發展，加大智能工廠和數字基礎設施建設，目標到2025年建成200家示範性智...

直擊阿石創股東大會：臨空工廠產能利用率爆棚 三明釩生產線投產在即

集微網消息，10月14日，福建阿石創新材料股份有限公司（証券代碼：300706証券簡稱：阿石創）召開了2022年第二次臨時股東大會，就關於公司《2022年限製性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案、關

對華晶片禁令給美國帶來意外效果 中外交部回應

集微網消息，中國大陸外交部發言人毛甯10月14日主持例行記者會。有記者提問，美國政府不久前出台了針對中國的晶片禁令。我們看到有報導稱，美國正在努力應對這一禁令所帶來的意外後果，防止新措施損害美國自身的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。