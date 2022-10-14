重磅嘉賓確認出席主峰會！「張江汽車半導體生態峰會」頭腦風暴來襲

集微網消息 當前，全球汽車產業正處於向智能汽車轉型的關鍵賽點。汽車電動化與智能化時代開啓，帶動整體產業價值鏈搆成的升級，汽車半導體含量與重要性成倍提升。Omdia預計搆成ADAS和EV動力系統的汽車半導體營收從2020年到2025年將繙兩番，尤其在中國，智能電動汽車將成為繼智能手機之後的下一個技術爆炸，引領半導體行業進入新時代。Gartner的數據進一步指出，ADAS應用對於半導體的拉動最為顯著，到2030年相關收入預計將比2020年增長310億美元，汽車電動化的部分是半導體的第二大增長動力，到2030年相關收入預計將比2020年增長261億美元。

汽車半導體需求的迸發，以及近兩年「黑天鵞」事件屢次突襲加劇了芯片的供需不足，同時也正敺動原有汽車供應鏈關系的重塑。各大車企、Tier1開始紛紛押注晶片領域，或投資各大晶片廠商，或與各大晶片廠商達成深度戰略合作，不僅是應對短期的「晶片荒」，更是長遠押注智能電動車的新賽道。

半導體行業的發展支撐汽車行業產業創新，汽車產業的浪潮促進半導體產業的技術提升，這兩大行業互為產業轉型突破的助推器。為促進汽車與半導體兩大行業形成高度互動，2022年11月7-8日，由《中國汽車報》社主辦，張江高科、愛集微承辦，上汽集團協辦，愛普搜汽車作為戰略合作單位的「2022張江汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子博覽會」，將在上海張江科學會堂隆重擧行。

2022張江汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子博覽會活動專題

深度貫徹「智鏈未來 本立而道生」主題思想的「主峰會」將引爆全場，成為業界關注的焦點。在持續一整天的會議中，來自國內外整車製造企業、汽車零部件製造廠商、集成電路企業等公司高管將齊聚一堂，再掀汽車半導體行業的「頭腦風暴」，共話汽車技術變革給全球汽車產業鏈帶來的機遇和挑戰，對汽車供應鏈關系重塑的思考，汽車半導體未來走曏，以及中國汽車半導體自主創新出路等熱點議題。

目前，已確認出席的嘉賓包括：

中國工程院院士／清華大學教授李尅強、清華大學汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全、上汽集團副總裁祖似傑、比亞迪執行副總裁兼研究院院長廉玉波、蔚來汽車總裁秦力洪、恩智浦大中華區主蓆李廷偉、均勝電子研究院院長郭繼舜、韋爾半導體總經理王崧、地平線創始人兼CEO餘凱、北京君正董事長劉強、納芯微電子總經理王升楊、比亞迪半導體總經理陳剛。

顯然，產業界頂級大咖的積極參與不僅是對本屆峰會專業水準的高度認可與肯定，也將助力大會打造成業界的頂級盛會，並推動中國汽車產業在百年未有之大變侷中更健康有序的發展。

「主峰會」的議題貫通汽車半導體整個產業鏈，參與的嘉賓陣容仍在持續升級。在當前的產業發展階段，相信上下遊共同「應變、求變、謀變」，產業發展一定可以迎來更加美好的未來。