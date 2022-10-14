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促進與拉美經貿往來 大陸與蓋亞那簽署航空運輸協定

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐蓋亞那大使郭海燕（右）與蓋亞那公共工程部長埃奇希爾13日簽署航空運輸協定。圖取自大陸駐蓋亞那大使館官網
大陸駐蓋亞那大使郭海燕（右）與蓋亞那公共工程部長埃奇希爾13日簽署航空運輸協定。圖取自大陸駐蓋亞那大使館官網

大陸與位於南美洲的蓋亞那合作共和國13日簽署了民航運輸協定，替未來雙方正式開闢航線航班奠定基礎，也被認為有利於促進大陸跟拉美地區的經貿合作與人員往來。

據大陸民航局旗下中國民航網消息，當地時間10月13日，大陸駐蓋亞那大使郭海燕與蓋亞那公共工程部長埃奇希爾在蓋國首都喬治城共同簽署了「中華人民共和國政府和圭亞那合作共和國政府民用航空運輸協定」。

消息稱，協定的簽署「對進一步加強中蓋關係和兩國民航合作具有重要意義，同時為兩國空運企業開通航線航班或開展商務合作奠定了法律基礎，有利於促進中蓋及我與拉美地區經貿合作與人員往來」。

近期大陸航空運輸對外合作的消息不斷，除了8月以來各大航空公司逐漸恢復國際航班外，近日中國國際航空（國航）、中國東方航空（東航）也宣布將於10月下旬復飛上海—桃園航線。

而在貨運方面，大陸主要貨運航空公司順豐航空也已於9月29日正式獲得在蒙古國經營許可證，已取得在蒙古開設代表處的權利。

國際航班 蓋亞那 航線

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