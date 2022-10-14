國際旅遊復甦 大陸行李箱產業「訂單排到明年4月底」

隨著國際上的邊境管控日漸減少，海外旅遊復甦趨勢之下，對行李箱的需求也大大增加。全球重要行李箱產地之一大陸浙江平湖，外貿訂單一直保持50%以上增長，還有企業表示，「9月底接到的訂單就已經排到了明年4月底」。

對於行李箱（大陸稱為箱包）產業急速復甦，第一財經引述浙江銀座箱包有限公司副總經理金崇耿說法稱，現在每天發出的貨櫃在5到8個左右，而2020年時每天只有1個，全年訂單總量預計年增40%左右；另一間企業浙江卡馬喬箱包董事長張忠良則指，今年訂單增長了40%，年底需要抓緊生產客戶在8月和9月下的訂單。其中針對最大的客戶，前9個月已經發出136個貨櫃，較去年同期增加50%左右。

浙江平湖市箱包協會秘書長顧月勤則表示，今年以來，當地400多家行李箱製造企業普遍處於忙碌的加班趕工狀態，外貿訂單一直保持在50%以上的增長，今年前8個月行李箱出口額更是年增60.3%，達人民幣20.7億元（約合台幣92億元），累計出口行李箱2.5億個。此外，中國輕工工藝品進出口商會副會長李文鋒提到，廣東、福建和湖南等大陸行李箱各主產區的訂單今年以來均出現了較快的增長。

不過大陸行李箱產業仍面臨產能困境。銀座箱包副總經理金崇耿表示，由於疫情期間整個產業鏈的供應和自家工廠產線上的工人都有所萎縮，因此在行李箱外貿市場強勢回暖之際，目前處於「產能和供應鏈都還匹配不上」的階段，再加上大陸內部市場還沒有恢復到疫情前，因此企業當下的整體產能僅恢復到疫情前的80%左右。

報導稱，一方面是人工需求大增下的「招工難」，一方面是零部件供應鏈端的供不應求，這讓「有訂單沒人做」的現象突出。