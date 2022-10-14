陸積極推動自動駕駛 發布首個測試場景國際標準

根據大陸工信部消息，由大陸牽頭制定的首個自動駕駛測試場景領域國際標準近日已正式發布，這一國際標準是由大陸組織德國等二十多個國家的專家，共同對自動駕駛測試場景標準體系做了系統規劃，包括場景詞彙、安全評估框架、設計運行範圍、場景分類等一系列國際標準專案。

對於這項國際標準ISO 34501《道路車輛自動駕駛系統測試場景詞彙》，中國汽車技術研究中心標準化研究所所長王兆表示，簡單來說，這個標準明確了測試場景的基本術語、要素構成，為後續建立基於測試場景的自動駕駛測試評價奠定了基礎。場景詞彙標準規範了自動駕駛系統、動態駕駛任務、設計運行範圍及條件等概念。

分析指出，完善的標準法規被視作高階智慧駕駛落地的「加速器」，目前大陸過半數主流車廠已推出滿足L3級別智慧駕駛硬體要求的車型，多家車廠將2025年前後作為實現L4／L5級別自動駕駛的目標時點。機構表示，隨著更多地區的相關配套政策得到完善，高階自動駕駛佈局有望加速步入兌現區。

隨著汽車自動駕駛技術在全球的迅速興起，自動駕駛測試評價相關標準成為各個國際標準組織的重點工作方向。據智通財經網報導，2018年4月，中國大陸向國際標準組織道路車輛委員會（ISO/TC22）提出自動駕駛測試場景國際標準提案，獲批組建自動駕駛測試場景工作組（ISO/TC22/SC33/WG9）並擔任工作組召集人。

隨後，中國大陸聯合德國、日本、英國、荷蘭、美國等二十餘個國家的專家，圍繞自動駕駛測試場景共同規劃了一系列國際標準項目，包括ISO 34501場景詞彙、ISO 34502安全評估框架、ISO 34503設計運行範圍、ISO 34504場景分類、以及ISO 34505評價與用例生成等。

ISO 34501是該系列中首個發佈的國際標準，主要規範了自動駕駛系統、動態駕駛任務、設計運行範圍及條件等概念，明確了場景、動靜態環境和實體要素之間的關係，並形成了包括功能場景、抽象場景、邏輯場景和具體場景在內的場景層次描述規則。

該標準作為自動駕駛系統測試場景的重要基礎性標準，滿足了行業在開展自動駕駛測試評價相關工作時採用標準化語言描述測試場景的需求，將廣泛應用於全球智慧網聯汽車自動駕駛技術及產品的研發、測試和管理，為智慧出行、區域接駁及道路運輸等各類自動駕駛應用提供重要基礎支撐。

下一步，工信部將組織中國汽車技術研究中心等相關單位，以國際國內標準同步研究、同步制定為原則，充分發揮中國大陸汽車產業應用場景豐富、技術創新活躍等優勢，加快推進自動駕駛先進技術研發、基礎場景庫建設應用及行業測試評價能力建設，持續提升中國大陸在國際標準法規體系建設和產業融合發展方面的參與度和貢獻度。