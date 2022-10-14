簽發RCEP原產地證書 山東奪冠
青島海關於13日披露，2022年前三季，青島海關、濟南海關和山東省貿促會系統共簽發「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）原產地證書10.8萬份，數量居中國大陸首位，出口享惠貨值306億元（人民幣，下同），有關企業可享受RCEP其他成員方關稅減讓逾3億元。
中新社報導，青島海關關稅處處長畢海軍說，山東最大的貿易夥伴是東協國家，且與日本和韓國市場毗鄰。 憑藉申請簽發RCEP原產地證書，山東愛舒樂衛生用品有限責任公司生產的一批貨值25萬元的出口日本無紡布產品在日本通關時可減免關稅約1萬元。今年以來，得益於關稅減讓政策，該企業對RCEP成員國出口額同比增長53%。
為最大限度釋放政策紅利，山東省內海關和貿促會開發信息化系統開展分析研判，定位轄區享惠不足企業，並聯合RCEP山東企業服務中心共同建設「RCEP魯貿通」平台，為企業提供RCEP原產國認定、海關關稅查詢等線上服務。
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