天津港智慧零碳碼頭 吞吐破百萬標箱

13日，隨著自動化岸橋將投產運營以來的第100萬個標準箱，從智能水平運輸機器人上穩穩吊起，裝上近400公尺長的「中遠海運天秤座」輪，天津港全球首個「智慧零碳」碼頭僅用33個月創下開工建設到完成100萬標準箱作業的全球自動化集裝箱碼頭用時最短紀錄。

中新社報導，據天津港第二集裝箱碼頭有限公司業務總監王宇表示，此次接卸也是天津港「智慧零碳」碼頭首次接卸20萬噸級船，作業船時效率達161箱每小時，創下了此碼頭運營以來的作業效率紀錄。

天津港「智慧零碳」碼頭自投產運營以來，已實現智能水平運輸機器人不同場景下安全高效運行；「風光儲荷一體化」智慧綠色能源系統併網後，已供電2077萬千瓦時，實現生產全過程碳中和。

為助力天津打造更加便捷高效的現代智慧港口物流體系，天津港集團與天津海關聯手，率先推出進口貨物「船邊直提」和出口貨物「抵港直裝」創新模式。天津海關口岸監管處副處長高斌說，通過改革，企業進口提箱時間可從1至2天壓縮至最短1.5小時；出口貨物無需提前5至7天即送到港口，並省去港外堆存環節，為企業節省3天左右出口生產時間。

下一步，天津港集團將加強5G、北斗、人工智慧、區塊鏈等新技術與港口深度融合，以自動化碼頭2.0提升運營管理智能化，全方位推進天津港數位化轉型；大力推廣風能、光伏、氫能等新能源應用，構建綠色低碳發展體系，全力打造「零碳港區」「零碳港口」，繼續引領世界港口智能化升級和低碳發展。