英國延長從5G建設中拆除華為設備的最後期限
英國政府將移除核心網路功能中的大陸廠商華為設備及其服務的最後期限，從原來的2023年1月28日的目標延長至12月31日。
據路透報導，英國政府星期四（10月13日）在與華為公司和英國電信運營商協商後，宣布了上述決定。
英國政府稱，在2027年底前將所有華為設備從英國的5G網路中移除的最後期限保持不變。
此外，華為在全光纖接入網路中不得超過35%的限制，也被延後了三個月，至2023年10月31日才實施。
在美國的壓力下，英國決定在2020年禁止華為和其他被認為有高度安全風險的供應商進入英國5G網路的建設。
這項禁令在去年被寫入法律，要求英國電信、沃達豐和Hutchison等電信企業轉向使用其他供應商的設備，並拆除已經安裝在其網路中的華為設備。
另外，新聞網站Axios星期四引述消息人士報導稱，美國聯邦通信委員會（FCC）計畫以國家安全為由，禁止在美國銷售任何華為和中興這兩家大陸廠商的通訊設備。
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