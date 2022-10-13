全球旅遊解封 中國大陸旅行箱出口強勁反彈

據第一財經報導，在經歷了疫情衝擊下的斷崖式暴跌後，浙江銀座箱包（旅行箱）公司副總經理金崇耿表示，今年公司的外貿訂單出現強勢反彈，現在每天發出的貨櫃在5至8個左右，而2020年時每天只有1個，全年訂單總量預計同比增長在40%左右。

報導稱，作為大陸三大箱包生產基地之一，浙江平湖主要出口旅行拉桿箱，旅行箱出口量約占大陸的三分之一。浙江平湖市箱包協會秘書長顧月勤表示，今年以來，當地400多家旅行箱製造企業普遍處於加班趕工狀態，外貿訂單一直保持在50%以上的增長，今年前8個月旅行箱出口額更是同比增長60.3%，達20.7億元人民幣，累計出口旅行箱2.5億隻。

據大陸海關總署數據顯示，今年8月，旅行箱及類似容器出口金額同比增長23.97%。前8個月，中國旅行箱及類似容器累計出口數量為197.2萬噸，同比增長30.6%；累計出口金額為227.8億美元，同比增長34.1%。這也讓相對傳統的旅行箱產業成為外貿「爆單」的又一案例。

和一般的旅行箱比起來，旅行拉桿箱受疫情的影響更大一些，隨著海外旅行市場復甦而來的反彈更加顯著。

「在疫情最谷底時，當地旅行拉桿箱的出貨量就剩四分之一了。」顧月勤表示，難捱的時期，更多企業是通過降低產能以及外貿轉內銷等方式維持基本運營。今年外貿訂單的強勢增長讓他們重新獲得了生機，全年有望恢復到疫情前的狀態。

浙江卡馬喬箱包董事長張忠良表示，今年公司的訂單增長了40%多，到了年底需要抓緊生產客戶在8月和9月下的訂單。其中，針對他們最大的客戶，今年前9個月已經發出了136個貨櫃，比去年增加了50%左右。

儘管外貿訂單已經排到7個月後，但金崇耿表示，由於疫情期間整個產業鏈的供應和自家工廠產線上的工人都有所萎縮，因此在箱包外貿市場強勢回暖之際，目前處於「產能和供應鏈都還匹配不上」的階段，再加上大陸國內市場還沒有恢復到疫情前，因此企業當下的整體產能僅恢復到疫情前的80%左右。

一方面是人工需求大增下的「招工難」，一方面是零部件供應鏈端的供不應求，這讓「有訂單沒人做」的現象突出。