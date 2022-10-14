大陸首筆 碳排放權質押貸款落地黑龍江雞西

哈爾濱銀行13日發布消息稱，該行首筆碳排放權質押貸款落地雞西，此次投放的碳排放權質押貸款，是大陸首筆基於企業進行清繳前的未來碳排放配額儲備需求進行信貸資金匹配式投放，形成「信用放款+未來碳排放配額質押」風險控制模式。

中新社報導，為響應大陸碳排放權交易和碳排放配額政策導向，將政策轉化為實在措施，緩解企業經營壓力，年初來，哈爾濱銀行調查走訪相關企業，瞭解碳排放實際情況。

通過走訪，瞭解到雞西某熱電廠為完成2021年末二氧化碳排放清繳任務，緊急購入碳配額短缺部分，花費巨大資金成本。哈爾濱銀行雞西分行結合實際需求，協助企業進行2022年度中國碳排放配額價格波動分析等事宜，最終達成合作意向。

根據測算結果，以企業未來需購入的碳排放權進行質押，提前授信1050萬元人民幣，用於企業在中國碳排放交易平台購買所需碳排放配額，以此增強企業碳排放權配額交易的主動性和靈活性，對沖碳排放權價格波動風險。 目前，首筆專項信貸資金已進入企業碳交易賬戶。

哈爾濱銀行此次投放的碳排放權質押貸款，有別於中國大陸同業現有的以存量碳排放配額質押獲得流動資金的信貸模式，是中國大陸首筆基於企業進行清繳前的未來碳排放配額儲備需求進行信貸資金匹配式投放，提前進行專項授信，用於企業在中國碳排放交易平台購買企業所需配額，並將購買的配額追加質押，形成「信用放款+未來碳排放配額質押」的風險控制模式，開創中國大陸未來碳排放權質押貸款新模式。